أردوغان: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في اتفاق غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بالعاصمة كوالالمبور حيث يقوم بزيارة رسمية، أنه "يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتعويض الأضرار التي أحدثتها فيها".

وشدد الرئيس التركي على "ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا أردوغان الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى التعاون من أجل توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لغزة.

أما فيما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وماليزيا، ذكر أردوغان أن البلدين قررا رفع حجم تبادلهما التجاري إلى 10 مليارات دولار.