ترامب يعتزم تشديد الضغط على الأوروبيين

بعد إبقاء نواياه غامضة حيال أوروبا منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل حوالى ثلاثة أسابيع، من المتوقع أن يشدد دونالد ترامب الضغط هذا الأسبوع مع إرسال ثلاثة من كبار مسؤولي إدارته بينهم نائبه جاي دي فانس إلى القارة العجوز، على أن تكون مسألة الغزو الروسي لأوكرانيا في صلب محادثاتهم.

وستكون هذه الزيارات الأولى لمسؤولين أميركيين كبار إلى أوروبا منذ تنصيب ترامب في 20 يناير، مناسبة للتأكيد على سياسة "أميركا أولا" التي يعتمدها، بمواجهة الأوروبيين الذين أكدوا استعدادهم للرد غير أنهم يتريثون بانتظار معرفة قرارات الرئيس الأميركي.

وهدد ترامب بوضوح حلفاءه الأوروبيين بفرض رسوم جمركية على صادراتهم على غرار ما فعله مع كندا والمكسيك والصين، وحضهم في الوقت نفسه على زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى حد نسبة 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي.

كما تحدث عن ضم غرينلاند، المنطقة التابعة لسيادة الدنمارك، العضو في الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

- "الزعامة الأوروبية" –

وفي أول زيارة له إلى الخارج، يتوجه نائب الرئيس الأميركي أولا إلى باريس للمشاركة في قمة حول الذكاء الاصطناعي تترأسها فرنسا والهند وتستمر حتى 11 فبراير، على أن يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وينتقل بعد ذلك إلى ألمانيا ألمانيا حيث يعقد بين 14 و16 فبراير مؤتمر ميونيخ للأمن، الملتقى السنوي لنخبة الأوساط الدبلوماسية والعسكرية.

كما يتوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى ميونيخ الجمعة قبل الانتقال إلى الشرق الأوسط، بعدما قام بأول زيارة خارجية له إلى أميركا الوسطى.

من جانبه، يزور وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث هذا الأسبوع قيادتين عسكريتين أميركيتين في ألمانيا، قبل أن يشارك في بلجيكا في اجتماع مع نظرائه من الحلف الأطلسي الأربعاء في بروكسل واجتماع لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا ينعقد لأول مرة برئاسة المملكة المتحدة، ثم يتوجه إلى بولندا التي تولت في مطلع السنة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأفاد البنتاغون أن هيغسيث سيشدد على "ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء" وزيادة "القيادة الأوروبية على صعيد المساعدة في أمن أوكرانيا".

- لقاء مع زيلينسكي –

تعهد ترامب بوضع حد سريعا لـ"المجزرة" في أوكرانيا وكلف الجنرال السابق كيث كيلوغ وضع خطة لذلك، لم تكشف حتى الآن أي من تفاصيلها.

غير أن المحادثات تتسارع على ما يبدو فيما يبقي ترامب على غموض تام حيال نواياه بشأن المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا واحتمالات إيجاد حل للنزاع.

وأكد ترامب الجمعة أنه سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "على الأرجح" هذا الأسبوع، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

كما ردد من جهة أخرى أنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر كيلوغ الذي سيحضر أيضا مؤتمر ميونيخ للامن، في مقابلة أجريت معه مؤخرا بأنه "سيتحتم على الطرفين تقديم تنازلات" من أجل وضع حد للنزاع الذي اندلع في فبراير 2022 مع الغزو الروسي للدولة المجاورة .

وانتقد ترامب مليارات الدولارات التي أنقفت في عهد سلفه جو بايدن لمساعدة أوكرانيا، لكنه هدد موسكو أيضا بتشديد العقوبات الأميركية عليها.

وفي ظل هذه الظروف، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أن على أوروبا أن تكون أكثر تيقظا في عالم ازداد قسوة وأن تتصرف بناء على مصالحها، بما في ذلك حيال الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد.