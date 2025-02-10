مع إيفانكا وإيريك.. ترامب يتحدى مخاوف الاغتيال بـ «السوبر بول»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الرئيس القوي الذي لم ترعبه محاولات الاغتيال المتكررة إبان الحملات الانتخابية وقبل فوزه بالرئاسة الأمريكية، وذلك بحضور أكبر حدث رياضي في الولايات المتحدة الأمريكية مباراة السوبر بول 2025 برفقة إيفانكا وإريك ترامب لمشاهدة فريق كانساس سيتي تشيفز في مواجهة فريق فيلادلفيا إيجلز أمس الأحد.

وشوهد الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة وهو يحيي الجماهير على أرض الملعب في ملعب سيزرز سوبردوم في نيو أورليانز. وانضم إليه أيضاً أحد أبناء ابنته بالإضافة إلى زوجة إريك، لارا ترامب.

تفوق الأمن الرئاسي



وحقق حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمباراة انتصاراً لكفاءة «الحرس الرئاسي»

(الخدمة السرية) المكلفة بحماية الرئيس، حيث أكدت التقارير وصحيفة واشنطن بوست تنسيق الخدمة السرية المبكر مع السلطات المحلية لتعزيز الحماية داخل وحول الملعب، مع فرض تدابير تفتيش صارمة لضمان سلامة الحاضرين، في ظل الأحداث الأمنية الأخيرة في نيو أورلينز.

وأكدت المصادر أن إجراءات الأمن في الملعب عززت حضور ترامب، بعد نحو ثمانية أشهر من نجاته من محاولة اغتيال برصاصة في الأذن.

رقم تاريخي غير مسبوق للرئيس ترامب

وحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقماً تاريخياً غير مسبق بحضوره الأحد، مباراة سوبر بول 59، التي أقيمت في ملعب سيزارز سوبردوم بمدينة نيو أورليانز. حيث يعد ترامب، أول رئيس أمريكي في منصبه يحضر الحدث الرياضي الأهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر ترامب في المدرجات برفقة ابنته إيفانكا، وحفيده ثيودور جيمس كوشنر، حيث تفاعل مع الحضور قبل انطلاق المباراة.

وفي مرحلة ما، شوهد ترامب وهو يحيي لاعب الدفاع في فريق تشيفز كريس جونز.

تخطيط مسبق وتحدٍ من ترامب

قبل وقت قصير من بدء المباراة، شوهد ترامب وأطفاله وحفيده وهم ينزلون من الطائرة الرئاسية في قاعدة الاحتياطي المشتركة التابعة للبحرية الجوية في مدينة بيج إيزي.

وأكدت مصادر إنفاذ القانون الفيدرالية لصحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي كان يخطط لحضور حدث اتحاد كرة القدم الأمريكي - مما يجعل السياسي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يفعل ذلك.

وأكدت الصحيفة أيضاً أنه جلس لإجراء مقابلة مع المذيع في قناة فوكس نيوز بريت باير، والتي تم بثها في برنامج ما قبل المباراة على الشبكة قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة.

تشيفز فريق الرئيس المفضل

وكان الحدث الأبرز والأهم بالنسبة للجمهور الكبير الذي تابع من المباراة معرفة الفريق الذي يدعمه الرئيس الأمريكي في مباراة السوبر بول 59، التي أقيمت في ملعب سيزارز سوبردوم بمدينة نيو أورليانز التي تعد الحدث الأبرز في خارطة الرياضة الأمريكية، وقبل معرفة هوية الفريق الذي يشجعه ترامب كانت التلميحات أنه يشجع فريق تشيفز وذلك بعد تحيته للاعب الدفاع في فريق تشيفز كريس جونز قبل انطلاق المباراة، ليكشف بعدها أنه يشجع فريق كانساس سيتي تشيفز.

وانتهت المباراة بفوز فريق فيلادلفيا إيجلز بالكأس، وفشل فريق كانساس سيتي تشيفز في تحقيق أول ثلاثية له.

والجدير بالذكر أن هذا الفوز كان الأول لثنائي الوسط والمدرب جالين هيرتس ونيك سيرياني بعد خسارتهما في بطولة سوبر بول 52 أمام فريق تشيفز.

كانت مباراة السوبر بول لهذا العام بمثابة إعادة لمباراة العامين الماضيين، عندما تغلب فريق كانساس سيتي على فريق إيجلز بنتيجة 38-35 في جلينديل بولاية أريزونا.

وفي الوقت نفسه، تغلب فريق كانساس سيتي على فريق سان فرانسيسكو 49 رز بنتيجة 25-22 في الوقت الإضافي في لاس فيجاس العام الماضي. ولم يفز أي فريق بثلاث بطولات سوبر بول متتالية حتى الآن.