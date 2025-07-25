البيت الأبيض مستاء من حلقة في مسلسل "ساوث بارك" تسخر من ترامب

حمل البيت الأبيض بقوة الخميس على القيمين على مسلسل "ساوث بارك" بعد بث حلقة تسخر علناً من دونالد ترامب، مع نسخة للرئيس الأمريكي ولّدها الذكاء الاصطناعي تظهره يزحف في الصحراء.

وأعرب البيت الأبيض عن استيائه من الحلقة.

وقالت الناطقة باسمه تايلور روجرز "هذا المسلسل لم يعد له أي وزن منذ أكثر من 20 عاماً ويستمر بصعوبة قصوى مع أفكار غير خلاقة في محاولة يائسة للفت الانتباه".

وأضافت "الرئيس ترامب حقّق وعوداً في غضون ستة أشهر أكثر من أي رئيس آخر في تاريخ البلاد ولن ينجح مسلسل متدني المستوى في تقويض نجاح الرئيس ترامب".

وهو الموسم السابع والعشرون لمسلسل التحريك الساخر الذي يتناول قضايا أمريكية ساخنة، ولا يزال من أنجح البرامج التلفزيونية في العالم.

وأبرم القيمان على المسلسل تري باركر ومات ستون للتو اتفاقا بقيمة 1,5 مليار دولار مع شركة باراماونت يسمح لاستوديو الإنتاج الأمريكي بعرض المسلسل على منصته للبث التدفقي لمدة خمس سنوات، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".