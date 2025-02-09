خوذة الساموراي تخطف الأنظار في لقاء ترامب و رئيس وزراء اليابان

خطفت خوذة الساموراي الذهبية التي اهداها رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للبيت الأبيض الجمعة الأنظار وأثيرت حولها التساؤلات وعن سرها وكيفية وصولها للبيت الأبيض وكيفية صنعها في اليابان.

خوذة ساموراي خاصة

حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلاً عن مصدر حكومي حول الهدية التي أحدثت ضجة فان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خطط لاهداء ترامب هذا الرمز التاريخي الفخيم من التراث الياباني لما تعنيه خوذة الساموراي للشعب الياباني المعتد بتراث الساموراي لذا طلب إيشيبا (68 عاما) من شركة خاصة في مسقط رأسه توتوري صنع خوذة الساموراي الذهبية ، من الذهب الخالص.

وقال تومويا هانافوسا، رئيس شركة نينجيونو هانافوسا، إن وزارة الخارجية اليابانية قدمت الطلب لشركته في نوفمبر بعد شهر واحد من تولي إيشيبا السلطة، حسبما ذكرت الوكالة.

وقيل لهانافوسا في ذلك الوقت إن الخوذة ستُمنح لشخصية مهمة أجنبية - وهو الآن "ممتن وسعيد للغاية" لأن الهدية، التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار، أو 168000 ين، تم تصنيعها بواسطة شركته، وفقًا لوكالة كيودو نيوز.

كتاب أنقذوا أمريكا

في المقابل، أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا نسخة من كتابه المصوّر "أنقذوا أميركا" الذي يحتوي على صورة الغلاف من محاولة اغتياله الأولى في بتلر، بنسلفانيا، الصيف الماضي.

وكان ترامب قد حصل في نوفمبر 2016 على هدية عبارة عن مضرب غولف مطلي بالذهب بقيمة 3755 دولارا من رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي. كما قدم شينزو، الذي اغتيل في عام 2022 ، لترامب مضرب غولف بقيمة 3040 دولارا ومضرب غولف بقيمة 460 دولارًا خلال فترة ولايته الأولى في المكتب البيضاوي.

وتأتي هدية إيشيبا بعد أيام فقط من تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جهاز اتصال ذهبي" إلى ترامب - في إشارة إلى الأجهزة المستخدمة في الهجمات القاتلة لقيادات حزب الله في لبنان.

هدايا غريبة لرؤساء أمريكا

وحول اغرب الهدايا التي قدمت لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على مر التاريخ رصدت مجلة" فورين بوليسى" بعض منها :"سيف مرصع بالجواهر، قدمه ولى العهد السعودى محمد بن نايف للرئيس أوباما، وقدرت قيمته بـ 87.900 دولار- طاولة بنج بونج: قدمها رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون لأوباما عام 2012 - تأمين تمساح: خلال زيارة عام 2011 قدمت حكومة شمال استراليا لأوباما تأمين تمساح، وهو يقدم لميشيل أوباما 50 ألف دولار استرالى لو تعرض أوباما لهجوم - جرو، حصل عليه الرئيس جورج دبليو بوش من نظيره البلغارى جورجى بورفانوف - أسد وفهد: قدمهما رئيس تنزانيا جاكايا كيكويت لبوش عام 2008 - بورتريه لبل وهيلارى كلينتون على سجادة قدمها رئيس أذربيجان للرئيس الأسبق عام 1997 - حية عملاقة تعرف باسم " تنين كومودو" قدمها رئيس اندونيسيا لجورج بوش الأب عام 1990، والذى اهداهها بدوره لحديقة حيوان سينسيناتى".

ضوابط صارمة للاحتفاظ بالهدايا الرئاسية

وتخضع الهدايا الرئاسية لضوابط صارمة من قبل المشرع الأمريكي، ووفقاً للقواعد الأمريكية لا يستطيع الرؤساء الاحتفاظ بالهدايا التى تفوق قيمتها 390 دولار

ويقوم مكتب فى وزارة الخارجية بأخذ الهدايا ونقلها إلى الأرشيف الوطنى الذى يقدر قيمة الهدية ويدخلها فى الحسابات العامة ويخزنها لحفظها.

وهناك الكثير من الهدايا التى تنتظر العرض فى المكتبة المستقبلية للرئيس بعد تقاعده وتشكل عادة كتب أو مجوهرات أو لوحات.