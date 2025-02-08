فقدان أكثر من 30 شخصاً في انهيار أرضي بسيتشوان الصينية

أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية عن وقوع انهيار أرضي صباح اليوم في قرية جينبينغ التابعة لمقاطعة سيتشوان، أسفر عن دفن 10 منازل وفقدان أكثر من 30 شخصاً.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الحكومة الصينية أصدرت توجيهات عاجلة لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ، مع التأكيد على ضرورة تقليل الخسائر البشرية إلى أدنى حد وتعزيز المراقبة الميدانية لتجنب وقوع كوارث ثانوية.

وفي إطار الاستجابة السريعة، أطلقت وزارة الموارد الطبيعية ووزارة إدارة الطوارئ استجابة طارئة، وأرسلت فرق عمل إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ. كما رفعت الحكومة المحلية مستوى الاستجابة للطوارئ إلى الدرجة الأولى، فيما خصصت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 50 مليون يوان لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق المتضررة.

وأعلنت وزارتا المالية و إدارة الطوارئ عن تخصيص 30 مليون يوان إضافية لدعم جهود الإغاثة. كما تم نشر فرق إنقاذ وفرق متخصصة للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.