ماكرون يدافع عن السيادة الفرنسية والأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، قبل أيام من انعقاد قمة الذكاء الاصطناعي في باريس، رغبته في الدفاع عن السيادة الفرنسية والأوروبية في هذا المجال، وذلك في مواجهة عمالقة القطاع.

وبعد أقل من عامين على انتشار ظاهرة "تشات جي بي تي" التي قدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي لعامة الناس، وفي وقت تأتي الابتكارات بشكل أساسي من الولايات المتحدة والصين، يريد الرئيس الفرنسي "الذهاب إلى أبعد مدى" في هذا الإطار، مشددا في مقابلة مع عدد من الصحف الفرنسية على ضرورة "شراء الذكاء الاصطناعي الفرنسي والأوروبي متى وُجِد".

وقال ماكرون "هل نحن مستعدون للكفاح من أجل أن نكون مستقلين تماما، أم أننا نسمح باختزال المنافسة إلى معركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ إذا تداركت أوروبا هذه المسألة وبسّطت الأمور وسرّعت الوتيرة فلديها ورقة تلعبها".

وكان ماكرون يتحدث قبل ثلاثة أيام من إطلاق "قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي" في باريس التي يرأسها بالاشتراك مع الهند، ومن المتوقع أن تشارك فيها نحو مئة دولة، إضافة إلى رؤساء دول ورؤساء شركات التكنولوجيا، بينهم سام ألتمان من شركة OpenAI التي أنشأت "تشات جي بي تي".