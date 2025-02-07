للتذكير بالعملية ضد حزب الله .. نتنياهو يهدي ترامب جهاز بايجر من ذهب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتانياهو أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهاز بايجر من ذهب، خلال زيارته الى البيت الأبيض في واشنطن، للتذكير بالعملية الدامية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد عناصر حزب الله.

وأشار المكتب الى أن البايجر يرمز إلى "نقطة تحوّل في الحرب" ضد حزب الله، في إشارة الى الهجوم الصادم الذي نفّذته إسرائيل ضد الحزب اللبناني في سبتمبر من العام الماضي، بتفجير مئات آلاف أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب ما تسبّب بمقتل العشرات وإصابة الآلاف بجروح، بينهم المئات من عناصر حزب الله.

وأضاف مكتب نتانياهو إن هذه "العملية الإستراتيجية" التي لم يكشف رسميا عن تفاصيل تنفيذها، "تُظهر قوة إسرائيل، وتفوقها التكنولوجي، وابتكارها التكتيكي ضد أعدائها".

في أواخر نوفمبر، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بعد حرب استمرّت أكثر من سنة، وتصاعدت في الشهرين الأخيرين وترافقت مع حملة قصف إسرائيلي مدمّر على مواقع حزب الله والمناطق المحسوبة عليه في لبنان.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تنفّذ بين وقت وآخر عمليات وغارات في بعض المناطق في جنوب وشرق لبنان، متذرعة باستمرار وجود مسلح لحزب الله في هذه المناطق.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الى دخل اليها في جنوب لبنان في غضون ثلاثة أشهر، وقد تمّ تمديد هذه المهلة حتى 18 فبراير.

كما ينص على انسحاب عناصر حزب الله حتى نهر الليطاني (قرابة ثلاثين كيلومترا من الحدود)، وعلى تطبيق قرارات دولية سابقة متعلقة بلبنان، ومنها ما ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة فيه، خارج القوات الشرعية.

وقالت إسرائيل إن الجيش اللبناني لم يلبِّ التزاماته بموجب الاتفاق الذي ينص أيضا على أن ينتشر الجيش اللبناني في مواقع الحزب في المناطق الحدودية، وأن يتولّى تفكيك منشآته العسكرية.