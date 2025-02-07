المحكمة الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية

دعت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء بها إلى الوقوف ضد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة بمثابة محاولة "للإضرار باستقلالها وعملها القضائي المحايد".

وأصدر البيت الأبيض أمس الخميس أمرا تنفيذيا في رد فعل على ما وصفه "بأعمال غير شرعية ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتها المقربة إسرائيل"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "إدانتها" للخطوة. وقالت في بيان :"إن المحكمة تساند بثبات طاقمها وتتعهد بمواصلة تقديم العدالة والأمل للملايين من الضحايا الأبرياء للفظائع حول العالم".

وأضافت: "ندعو الدول الأعضاء الـ 125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الاتحاد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".