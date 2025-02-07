هل تنقذ هوليوود بايدن من ماضيه السياسي وخسارة هاريس أمام ترامب ؟

تفاجأ المجتمع الأمريكي والرئيس دونالد ترامب بتوقيع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقداً "فنياً" مع وكالة Creative Artists Agency " CAA " التي تعتبر حاضنة وممثلة لنخبة من نجوم هوليوود والرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل.وهو الأمر الذي جعل التساؤلات تثار حول جدوى الخطوة وتوقيتها، هل هو هروب للأمام من الزلزال العنيف الذي احدثته خسارة كاملا هاريس نائبة الرئيس السابق بايدن أمام الرئيس ترامب وسط انصار الحزب الديمقراطي .

تعاقد مبهم مع وكالة CAA

كشفت تقارير إعلامية أمريكية وصحيفة نيويورك بوست عن مفأجاة من العيار الثقيل يخطط لها الرئيس السابق جو بايدن بعد مغادرته الأبيض واعتزاله عالم السياسة لأكماله فترتين رئاسيتين، بالعودة مجدداً إلى هوليوود عبر بوابة وكالة CAA .

خطوة فنية

اتخذ الرئيس السابق جو بايدن أول خطوة معروفة له لتحقيق الربح بعد رئاسته، حيث أعلن أن وكالة Creative Artists Agency " CAA " ستمثله مقابل خدمات لم يفصح عنها حتى الآن. لكن جميع التكهنات تشير إلى عودة بايدن عالم هوليوود مجدداً.

قال ريتشارد لوفيت الرئيس المشارك لوكالة Creative Artists Agency: "الرئيس بايدن هو أحد أكثر الأصوات احتراماً وتأثيراً في الشؤون الوطنية والعالمية في أمريكا".

ولم يذكر الكشف عن كتاب قيد الإعداد، مما يعني أنه من المحتمل أن بايدن ينوي ببساطة "العودة إلى عالم التمثيل" عبر بوابة هولويود وهي ممارسة شائعة ومربحة للسياسيين السابقين.

سخرية واستنكار من ترامب

فيما كان رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطوة الرئيس السابق جو بايدن ساخراً ومستنكراً الخطوة وتوقيتها في الوقت الذي يسعى فيه لجعل أمريكا عظيمة، وذلك من خلال رده على، الصحفي بيتر دوسي من قناة فوكس نيوز الذي توجه بسؤال إلى ترامب حول هذا الخبر، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مؤخراً"

بايدن و مشاهير هوليوود

ويذكر ان الرئيس الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان يعول كثيراً على مشاهير «هوليوود» الكبار للمساعدة في دعم حظوظه للفوز بالانتخابات الأمريكية قبل تنحيه لصالح هاريس، حيث دعا انذاك ممثلون وموسيقيون كبار، من بينهم روبرت دي نيرو وباربرا سترايسند، المانحين إلى دعم جهود إعادة انتخابه.

وسعى بايدن إلى الاستفادة من دعم المشاهير، في حفل أقيم لجمع التبرعات في مسرح «بيكوك»، وسط لوس أنجليس ، بحضور نجمي هوليوود، جورج كلوني وجوليا روبرتس، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ابان الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ، وهو الأمر الذي يؤكد أن العلاقة بين بايدن ونجوم هوليوود تحفزه لعمل فني معهم عبر وكالة Creative Artists Agency " CAA "

راتب بايدن التقاعدي

تقدر مجلة "فوربس" صافي ثروة "بايدن" بنحو 10 ملايين دولار، وسيكون هذا المعاش التقاعدي أعلى من أي أموال أخرى قد يكسبها بعد التقاعد.

ووفقًا لحسابات اتحاد دافعي الضرائب الوطني، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن تراقب عن كثب أموال دافعي الضرائب، فإن "بايدن" قد يحصل على 413 ألف دولار سنويا بعد التقاعد كرئيس للولايات المتحدة، وذلك أكثر بقليل من راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار.

أُطلقت المعاشات التقاعدية لرؤساء الولايات المتحدة بعدما عانى "هاري ترومان" من ضائقة مالية عقب ترك منصبه في عام 1953، وعلى عكس العديد من الرؤساء لم يكن "ترومان" ثريًا ولم يبذل الكثير من الجهد للاستفادة من شهرته بعد مغادرة البيت الأبيض.

والمعروف أن الرؤساء السابقون يكسبون ملايين الدولارات من إلقاء الخطب ونشر الكتب، و تقديم البرامج والظهور في الأفلام الوثائقية وغيرها، إلى جانب المهام الاستشارية.