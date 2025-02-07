إدارة ترامب تلغي وحدة مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات

في أول يوم لها في منصبها، حلّت وزيرة العدل الأمريكية وحدة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي مخصصة لمكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، كانت قد أنشئت بعد اتهامات بتدخل روسيا لمصلحة دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

وكتبت بام بوندي في توجيه مؤرخ الأربعاء "من أجل تحرير الموارد لأولويات أكثر إلحاحا، ولإنهاء خطر حصول مزيد من الاستغلال وإساءة استخدام السلطة... يتم حل +فرقة العمل المعنية بالتدخل الأجنبي+".

أنشئت هذه الوحدة التابعة للشرطة الفدرالية عام 2017 بهدف "تحديد عمليات التأثير الأجنبي الضارة التي تستهدف الولايات المتحدة ومكافحتها"، وفقا لما جاء في بيان مهمتها المنشور على موقع مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكانت الاتهامات بالتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية قد اكتسبت زخما خصوصا خلال حملة ترامب الانتخابية الأولى التي فاز فيها، وكانت روسيا وقتذاك في قلب الشكوك.

ولطالما نفت موسكو أي تورط لها في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 - بما في ذلك ما تردد عن استخدام قراصنة و"متصيدين" على شبكات التواصل الاجتماعي - على الرغم من إجماع الوكالات الفدرالية الأمريكية على هذا الموضوع.