قاضية أمريكية تتحدى ترامب وماسك في مبلغ 3 تريليونات دولار

باتت العديد من الأوامر التنفيذية التي اصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالبت بها إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة «DOGE» التي يقودها الملياردير إيلون ماسك مهددة بعدم التطبيق وفي مهب الريح بعد أن تحدت قاضية أمريكية واحدا من أهم تلك القرارات بعدم تجميد مبلغ 3 تريليونات دولار امر بتجميدها ترامب.

وقف جميع المنح والقروض الاتحادية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية بدءا من الثلاثاء الماضي 28 يناير ، في قرار شامل كان سيعطل برامج التعليم وبرامج الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث وطائفة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية.

وفي مذكرة صدرت قبل القرار، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس التي تتضمن الأوامر التنفيذية التي وقعها الأسبوع الماضي وأنهت برامج التنوع والمساواة والشمول.

تحدي ترامب وماسك

وبحسب (رويترز) مددت قاضية أمريكية تعليقا لخطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجميد القروض والمنح الاتحادية وغيرها من المساعدات المالية قائلة إنها ربما "انتهكت" السلطة الدستورية للكونجرس على الإنفاق الحكومي.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن لورين علي خان أن تجميد التمويل الوارد في مذكرة من مكتب الميزانية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي "كارثة محتملة" بالنسبة للمنظمات التي تعتمد على التمويل الاتحادي للقيام بمهامها وتقديم خدماتها للجمهور.

ويعتبر قرار التمديد بمثابة أول تحد من قاض فيدرالي للاوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالبت بها إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة «DOGE» التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

3 تريليونات دولار

ويذكر أن قرار القاضية الأمريكية القاضي بتمديد تعليق خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجميد القروض والمنح الاتحادية وغيرها من المساعدات المالية، تضمنت مساعدات مالية تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار، "وهو مبلغ ضخم للغاية ليتم تعليقه بين عشية وضحاها بحسب تعليقات قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن لورين علي خان.