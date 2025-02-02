بوتين: ترامب سيستعيد النظام بسرعة عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.

وقال بوتين، في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنهم جميعا سيقفون جميعا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بوتين إلى أن النخب الأوروبية كانت سعيدة بتنفيذ أي أمر من قبل واشنطن في عهد جو بايدن.

كما كشف بوتين، أن النخب السياسية الأوروبية تدخلت في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، وجابهوا دونالد ترامب، وأصابتهم الحيرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتابع بوتين "كل ما في الأمر أنهم (النخب الأوروبية) لا يحبون ترامب، لقد حاربوه بقوة، لقد تدخلوا بالفعل في الحياة السياسية، وفي العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، ثم ارتبكوا عندما فاز ترامب فجأة".

وبيّن بوتين، أن النخب الأوروبية أحبت الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أكثر، فالزعيم الأمريكي الجديد دونالد ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ.

وأوضح بوتين "بعد ذلك (فوز ترامب)، لقد أحبوا (النخب الأوروبية)، بايدن كعقلية أكثر...، لكن ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك السياسة، والجندرية، وفي بعض القضايا الأخرى".