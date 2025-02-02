رسالة عاطفية من ترودو للأمريكيين بعد الرسوم الجمركية

"من شواطئ نورماندي إلى جبال شبه الجزيرة الكورية، ومن حقول فلاندرز إلى شوارع قندهار، قاتلنا ومتنا إلى جانبكم خلال أحلك ساعاتكم"، عبارات عاطفية خطاب قوي مباشر توجه به رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو إلي الشعب الأمريكي في مؤتمر صحفي في أوتاوا، وخاطب جاستن ترودو الأمريكيين بشكل مباشر واستشهد بالتاريخ المشترك بين البلدين الجارين والتحالفات الأمنية والعسكرية طويلة الأمد.

فرض تدابير مضادة

وقال جاستن ترودو إن حكومته لا تريد تصعيد الوضع، لكنها ستدافع عن الكنديين ووظائفهم، بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كل ما تستورده الولايات المتحدة من كندا، و ليس لديه خيار سوى فرض تدابير مضادة.

وقال ترودو "كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية". واعتبارا من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية .

منتجات استهلاكية يومية

وذكر رئيس الوزراء أن الرسوم الجمركية ستؤثر في "منتجات استهلاكية يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأميركي والفواكه وعصائر الفاكهة" وكذلك "الخضروات والعطور والملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والمواد مثل أخشاب البناء والبلاستيك..."



عصر ذهبي جديد

أكد جاستن ترودو ان البلدين مرا بخلافات متبادلة وتابع: "نعم، كانت لدينا خلافاتنا في الماضي، لكننا وجدنا دائمًا طريقة لتجاوزها.

وكما قلت من قبل، إذا كان الرئيس ترامب يريد أن يبشر بعصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، فإن المسار الأفضل هو الشراكة مع كندا، وليس معاقبتنا".