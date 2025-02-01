كولومبيا تعرض دفع تكاليف الترحيل "اللائق" لمواطنيها من الولايات المتحدة

عرضت كولومبيا دفع تكاليف الترحيل "اللائق" لمواطنيها من الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية، بعد أسبوع من خلاف علني بين الرئيسين غوستافو بيترو ودونالد ترامب بشأن إعادة المهاجرين.

وكادت الأحد أن تقع حرب تجارية بين كولومبيا والولايات المتحدة عندما هدد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية ضخمة بعدما أمر بيترو بإعادة طائرتين عسكريتين أمريكيتين تحملان مهاجرين تم ترحيلهم.

واتهم بيترو الولايات المتحدة بمعاملة المهاجرين كمجرمين وتكبيلهم بالأغلال والأصفاد.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية، إنها اقترحت على ماوريسيو كلافير كاروني، مبعوث ترامب الخاص لأمريكا اللاتينية، أن تتولى بوغوتا "على الفور نقل جميع المواطنين الذين ترحلهم الولايات المتحدة"، وتغطي تكاليف النقل لمواطنيها، بحسب بيان.

وقال بيترو إن حكومته لن تسمح للمهاجرين المرحّلين بالسفر مكبلي الأيدي.

وأعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع سلسلة من العقوبات ضد كولومبيا، قبل أن تتراجع عنها، مع قول البيت الأبيض إن بوغوتا قبلت بشروطها.

والثلاثاء والأربعاء، أعادت طائرات عسكرية ومدنية كولومبية المجموعات الأولى من المهاجرين إلى بوغوتا.

وتتوقع كولومبيا عودة حوالى 27 ألف مهاجر وقّعت إدارة ترامب أو إدارة سلفه الديموقراطي جو بايدن أوامر ترحيلهم خلال الأشهر الستة الماضية، وفق ما أفاد مصدر رئاسي كولومبي وكالة فرانس برس.