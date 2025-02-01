«ثقافة عمل تسلا» سلاح إيلون ماسك للسيطرة على الحكومة الفيدرالية

باتت إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة «DOGE» التي يقودها الملياردير إيلون ماسك بتكليف صارم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حديث الولايات المتحدة الامريكية عقب القرارات الصارمة التي اتخذتها الإدارة، ومنها منع مساعدي إيلون ماسك المكلفين بإدارة الهيئة الحكومية موظفي الخدمة المدنية المتخصصين من الولوج إلى أنظمة الحاسب الآلي التي تحتوي على البيانات الشخصية لملايين الموظفين الاتحاديين، حيث وضح تماماً أن «ثقافة عمل تسلا» هي سلاح إيلون ماسك الفتاك للسيطرة على الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

سر نجاح «إدارة الكفاءة»

وحول سر النجاحات الاخيرة والسرعة في اتخاذ القرارات من قبل «إدارة الكفاءة» أفاد موقع WIRED أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وX، أخبر أصدقاءه وزملاءه أنه يعيش في مقر إدارة كفاءة الحكومة في واشنطن العاصمة.

ووفقًا للتقرير، كان ماسك يقيم في مكاتب إدارة كفاءة الحكومة في مبنى أيزنهاور التنفيذي، على بعد خطوات قليلة من البيت الأبيض، حيث يعمل على تأكيد سيطرته بشكل أكبر على الحكومة الفيدرالية.

نفوذ متزايد داخل إدارة الرئيس

وفي حفل عشاء رسمي أقيم مؤخراً من قبل نادي Alfalfa، شارك ماسك الحاضرين أنه تمت دعوته للبقاء ليلاً في البيت الأبيض في غرفة نوم لينكولن الشهيرة، مما يوضح نفوذه المتزايد داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومع ذلك، ورد أن ماسك اختار البقاء في مقر وزارة الدفاع لتجنب علاقة أكثر رسمية مع فريق الرئيس بعد أن رفضت رئيسة الأركان سوزي وايلز منحه مساحة مكتبية في الجناح الغربي، وفقًا لتقارير ديلي ميل.

ثقافة عمل ماسك

هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها ماسك عناوين الأخبار لالتزامه الشديد بعمله.

في الأيام الأولى لشركة تسلا، اشتهر بالنوم على أرضية المصنع خلال فترات الذروة، مدعياً أن ذلك يسمح للموظفين برؤية تفاني قائدهم بشكل مباشر.

قال ماسك خلال مقابلة عام 2022 مع رون بارون: "هذا مهم لأنه إذا اعتقد الفريق أن قائدهم في مكان ما يقضي وقتًا ممتعاً على جزيرة استوائية ... فقد عرفوا أنني كنت هناك، وقد أحدث ذلك فرقًا كبيرا".

استمر التزام ماسك بعادات العمل "الصارمة" عندما تولى إدارة تويتر الآن X في عام 2022. بعد الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي، أرسل ماسك مذكرة إلى الموظفين يحذرهم فيها من أن أولئك الذين يرغبون في العمل لساعات طويلة ومكثفة فقط هم من سيبقون تحت قيادته. حددت المذكرة، التي تحمل عنوان "مفترق طريق"، التوقعات الصارمة لتويتر ، مؤكدة أن "الأداء الاستثنائي" فقط سيكون مقبولاً. عُرضت على أولئك الذين لم يوافقوا على الاتجاه الجديد حزم تعويضات نهاية الخدمة، وانتهى الأمر بـ 80٪ من الموظفين إلى ترك الشركة.

مبادرة جديدة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة

الآن يجلب ماسك نفس ثقافة العمل إلى" DOGE"، وهي مبادرة جديدة يقودها لتقليل الإنفاق الحكومي وتبسيط العمليات. تتماشى جهوده مع دفع ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية والقضاء على البرامج غير الضرورية.

وقد قامت الإدارة بالفعل بتخفيضات كبيرة، مما يؤدى إلى توفير حوالي مليار دولار من أموال دافعي الضرائب يوميا من خلال وقف التوظيف غير الضروري وخفض الإنفاق على مبادرات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، والتي انتقدها ماسك منذ فترة طويلة

توفير أكثر من 3 مليارات دولار

وفي احدث ثمار لقرارات إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة «DOGE» التي يقودها الملياردير إيلون ماسك،أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية أن هدفها هو خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل أكبر، بهدف توفير أكثر من 3 مليارات دولار يوميًا.

ومن بين إجراءات الوزارة، بدأ فريق ماسك بالفعل في إزالة المواقع والبرامج المتعلقة بالتنوع والإنصاف والإدماج، مع إزالة موقع مجلس تنفيذي لمسؤولي التنوع الرئيسيين التابع لمكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة. تعكس هذه الخطوة موقف الرئيس ترامب الأوسع بشأن تفكيك ما يسميه سياسات التنوع "الماركسية" داخل الحكومة الفيدرالية.