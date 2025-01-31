تشاد تتسلم آخر قاعدة فرنسية عسكرية في العاصمة نجامينا

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش التشادي، أن فرنسا أكملت سحب قواتها من تشاد بعد إنهاء اتفاق تعاون عسكري معها، حيث كان يتواجد نحو ألف جندي فرنسي في تشاد حتى وقت قريب.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأنه تم تسليم آخر قاعدة في العاصمة، نجامينا، بما يمثل نهاية حاسمة للتواجد العسكري الفرنسي في تشاد.

وتم نقل جميع القوات والمعدات العسكرية إلى فرنسا.

وانسحبت القوات الفرنسية من قاعدة فايا لارجو بشمال تشاد في 26 ديسمبر2024 ومن قاعدة ثانية في أبيشي في 11 يناير الجاري.

وأعلنت السلطات التشادية خلال مراسم التسليم في أبيشي أن الانسحاب من تشاد "غير قابل للتفاوض".