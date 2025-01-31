اليابان والولايات المتحدة تؤكدان "عزمهما الراسخ" على تعزيز تحالفهما

أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث اتفق مع نظيره الياباني غين ناكاتاني في محادثة هاتفية على مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز التحالف بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان "أكد الوزيران عزمهما الراسخ على مواصلة المبادرات الرامية إلى تعزيز التحالف، لا سيما من خلال رفع مستوى إطار القيادة وتوسيع الوجود الثنائي في المنطقة الجنوبية الغربية لليابان".

وأدى هيغسيث اليمين الدستورية في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أكد مجلس الشيوخ تعيينه بصعوبة على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه والمخاوف بشأن قلة خبرته.

وأضاف البيان "أكد الوزيران أيضا استعدادهما للاجتماع شخصيا في أقرب وقت".

واليابان والولايات المتحدة حليفان رئيسيان ويتمركز نحو 54 ألف عسكري أمريكي في اليابان، وخاصة في أوكيناوا.

في 24 يناير، أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أهمية الحفاظ على علاقات وثيقة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب من أجل الاستقرار الإقليمي.

وقال إيشيبا أمام البرلمان "في وقت يشهد ميزان القوى في المنطقة تحولا تاريخيا، علينا تعميق التعاون الياباني الأمريكي على نحو ملموس".

والتعزيزات العسكرية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي - والتي تتطلب خصوصا من حلفاء مثل اليابان تحمّل حصة أكبر من تكاليف الدفاع عن نفسها - تسبب قلقا في الأرخبيل الياباني.

كما تشعر طوكيو بقلق من توسع البرنامج النووي لكوريا الشمالية - التي التقى زعيمها كيم جونغ اون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى في منصبه - بقدر ما تشعر بقلق من تصاعد النزاعات الإقليمية.