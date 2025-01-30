تلاشي الآمال في العثور على ناجين من حادث اصطدام طائرة ركاب أمريكية مع مروحية عسكرية

بدأت الآمال تتلاشى في العثور على ناجين بعد تحطم طائرة ركاب أمريكية في الجو مع مروحية عسكرية فوق نهر بوتوماك المتجمد في العاصمة واشنطن بحسب وسائل إعلام أمريكية وقناة CNN

وكانت أطقم الطوارئ والغوص هرعت من جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى واشنطن العاصمة ويحاولون بشكل يائس البحث في المياه الجليدية عن ناجين

تقول السلطات إن الماء بارد جدًا لدرجة أن الجسم سيبدأ في الإصابة بانخفاض الحرارة في غضون 20 دقيقة، فيما سقطت الطائرة في الماء منذ أكثر من ثلاث ساعات.

وأشعل حادث التصادم المروع بين طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية ومروحية بلاك هوك عملية بحث وإنقاذ ضخمة، حيث تبحث فرق الغوص في نهر بوتوماك عن ناجين.

كانت الرحلة رقم 5342، التي انطلقت من ويتشيتا بولاية كانساس، لتهبط في مطار رونالد ريجان الدولي في واشنطن العاصمة عندما اصطدمت بمروحية سيكورسكي إتش-60 بلاك هوك قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل.