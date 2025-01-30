ترامب يقدم تعازيه لضحايا تصادم طائرة الخطوط الجوية الأمريكية ومروحية بلاك هوك

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعازيه الحارة لضحايا تصادم طائرة الخطوط الجوية الأمريكية ومروحية بلاك هوك.

وقع الحادث بينما كانت طائرة الركاب تحاول الهبوط في مطار ريغان الوطني في واشنطن وكانت تقوم برحلة داخلية الأربعاء لتصطدم بمروحية عسكرية في الجو بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن، وفق ما أفاد البيت الابيض ومسؤولون في إدارة الطيران، ما أدى إلى وقف جميع الرحلات الجوية في المنطقة.

وتحدث الرئيس عن الحادث في بيان: "لقد تم إطلاعي بشكل كامل على الحادث المروع الذي وقع للتو في مطار ريغان الوطني"، وقال:"بارك الله أرواحهم. شكرًا لكم على العمل الرائع الذي قام به المستجيبون الأوائل لدينا. أنا أراقب الموقف وسأقدم المزيد من التفاصيل عند ظهورها".

وبالمثل، قدم نائب الرئيس جيه دي فانس الصلاة في بيان خاص به على وسائل التواصل الاجتماعي.

"يرجى تلاوة الصلاة للجميع الذين شاركوا في الاصطدام الجوي بالقرب من مطار ريغان هذا المساء. نحن نراقب الموقف، ولكن في الوقت الحالي دعونا نأمل الأفضل".

قال وزير النقل شون دافي إنه "في الموقع في مقر إدارة الطيران الفيدرالية ويراقب الموقف عن كثب".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت لقناة "فوكس نيوز" إنه في وقت سابق من اليوم أنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"يبدو أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة ركاب للرحلات الداخلية".

تبحث خدمات الطوارئ في المدينة في نهر بوتوماك بالقرب من المطار بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل يوم الأربعاء.

60 راكباً وأربعة أفراد

فيما أكدت شركة الطيران أن 60 راكباً وأربعة أفراد من الطاقم كانوا على متن الرحلة 5342 من ويتشيتا بولاية كانساس إلى العاصمة عندما وقع الاصطدام.

أفادت قناة إن بي سي واشنطن أن أربعة أشخاص على الأقل تم سحبهم إلى بر الأمان بواسطة أطقم الإنقاذ من المياه.

قالت هيئة الطيران الفيدرالية إن الطائرة، وهي من طراز بومباردييه CRJ700، اصطدمت بطائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي H-60 بلاك هوك أثناء اقترابها من المدرج 33

أكد مسؤولون دفاعيون أن بلاك هوك كانت مروحية تابعة للجيش تحمل ثلاثة جنود في ذلك الوقت.

و"تنسق إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في العاصمة، وشرطة العاصمة والعديد من الوكالات الشريكة حاليًا عملية بحث وإنقاذ في نهر بوتوماك. ولا توجد معلومات مؤكدة عن الضحايا في هذا الوقت.