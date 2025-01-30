تحطم طائرة ركاب بعد اصطدامها بمروحية في الجو فوق واشنطن

تحطمت طائرة ركاب كانت تقوم برحلة داخلية الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في الجو بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن، وفق ما أفاد البيت الابيض ومسؤولون في إدارة الطيران، ما أدى إلى وقف جميع الرحلات الجوية في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة "فوكس نيوز" إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"يبدو أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة ركاب للرحلات الداخلية".

وأكد مصدر بشركة أمريكان إيرلاينز أنه يفترض وجود 60 راكبا على متن الطائرة التي تحطمت قرب مطار ريغان في واشنطن.

من جانبه قال السناتور الأمريكي تيد كروز إن هناك وفيات بعد اصطدام طائرة تابعة لشركة بي.إس.إيه بطائرة هليكوبتر في الجو أثناء اقترابها من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

وأضاف كروز في منشور على إكس "نعلم بسقوط قتلى لكن لا نعلم العدد". ولم يقدم كروز تفاصيل أو يذكر مصدر معلوماته.