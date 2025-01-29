أستراليا: الالتزام الأمريكي سيستمر تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إنه تحدث مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في اتصال "ودي للغاية" اليوم الأربعاء عن أهمية القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

والولايات المتحدة هي الحليف الأمني الأكبر لأستراليا وتسعى حكومتها برئاسة أنتوني ألبانيزي إلى استمرار العلاقات الدفاعية الوثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل المخاوف من التعزيزات العسكرية الصينية.

وقال مارليس للصحفيين بعد أول مكالمة مع هيجسيث "تحدثنا عن أهمية القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. كانت مكالمة جيدة حقا وودية... وفيها التزام برؤية القيادة الأمريكية في منطقتنا".

وأضاف "دعمت القيادة الأمريكية النظام العالمي القائم على القواعد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن الواضح لي تماما أننا سنرى استمرار ذلك في ظل إدارة ترامب".

وذكر أنهما ناقشا أيضا ضرورة إحراز تقدم بشأن تحالف "أوكوس".

وتحالف أوكوس مع الولايات المتحدة وبريطانيا هو المشروع الدفاعي الأعلى تكلفة بالنسبة لأستراليا التي ستشتري بموجبه غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة وسيتيح بناء فئة جديدة من غواصات "أوكوس" في أستراليا وبريطانيا.