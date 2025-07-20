ترامب رسام مع وقف التنفيذ

دخلت صحيفة واشنطن بوست العريقة على خط "أزمة رسوم" الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع صحيفة وول ستريت جورنال وقطب الإعلام روبرت مردوخ، بعد نشر الصحيفة قصة تتناول علاقات ترامب بالملياردير المالي جيفري إبستين.

نفي ترامب

وكان الرئيس دونالد ترامب قد نفي انه رسم أي رسومات على الإطلاق عندما سئل عن رسم لامرأة عارية تحمل اسمه والتي يُزعم أنها كانت جزءًا من هدية عيد ميلاد مثيرة لجيفري إبستين منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء حول الرسم التخطيطي: "لم أكتب صورة في حياتي. أنا لا أرسم صورًا للنساء"، حسبما ذكرت الصحيفة .

رسومات احترافية

ودخلت دخلت صحيفة واشنطن بوست العريقة على الخط عبر تكذيب نفي ترامب بانه لا يجيد الرسم وليس برسام، لتكشف الصحيفة ماضي ترامب المبهر مع الرسوم الاحترافية مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسم العديد من الرسومات على مر السنين؛ وتم بيع أربعة منها على الأقل في مزاد علني خلال فترة ولايته الأولى كرئيس.

مبنى إمباير ستيت

وبصفته رجل أعمال ونجمًا في تلفزيون الواقع، رسم ترامب رسمين تخطيطيين لأفق مدينة نيويورك، يُبرز كلاهما برج ترامب، وثلث مبنى إمباير ستيت، وأحدهما جسر جورج واشنطن. يحمل كلٌّ منهما توقيع الرئيس المستقبلي المتعرج المميز بقلم تحديد سميك.

فيما قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج يوم الجمعة، عبر بيان إن الصحيفة "نشرت أخبارا كاذبة"، وإن الرئيس قال "إنه لا يرسم أشياء مثل التي وصفتها الصحيفة".

لكن تصريح ترامب نفسه كان أكثر شمولاً:"هذه ليست كلماتي، وليست الطريقة التي أتحدث بها"، كتب على موقع Truth Social مساء الخميس بعد أن نشرت صحيفة The Journal قصتها التي زعمت أنه كان مرتبطًا بهدية عيد ميلاد إبستين".

وأكدت الصحيفة أن ترامب حصل على ما لا يقل عن أربع بطاقات تم بيعها بالمزاد العلني خلال فترة ولايته الأولى كرئيس.

مزادات عالمية

في نوفمبر 2017، باعت دار مزادات نيت دي. ساندرز، ومقرها لوس أنجلوس، رسمًا لترامب لأفق مدينة نيويورك فوق توقيعه مقابل ما يقرب من 30 ألف دولار. كان ترامب قد رسم الرسم عام 2005 في خضم شهرته المتزايدة كمقدم برنامج تلفزيون الواقع "المتدرب"، وتبرع به لمزاد خيري آنذاك.

يُظهر الرسم التخطيطي خطوطًا عريضة لمبانٍ أخرى، يتوسطها برج ترامب. ناطحة سحاب ترامب هي الأكبر في الصورة، مع أنها كانت آنذاك المبنى الرابع والستين من حيث الارتفاع في المدينة.

دار جوليان للمزادات

بعد ثلاثة أشهر، باعت دار جوليان للمزادات، ومقرها لوس أنجلوس، رسمًا تخطيطيًا يدويًا لمبنى إمباير ستيت . تبرع ترامب بالرسم في أوائل التسعينيات لمهرجان للفنون الجميلة في بالم بيتش، فلوريدا، وفقًا لدار المزادات. خلال تلك الفترة، كان ترامب يحاول انتزاع ملكية هذا المعلم التاريخي، وفي النهاية توسط في صفقة لبيع المبنى.

ي عام 2019، باعت دار هيريتدج للمزادات، ومقرها دالاس، تصويرًا أكثر تفصيلاً لأفق مدينة نيويورك تم إنشاؤه في عام 2004 بعنوان "أنت مطرود"، وهو مقتبس من شعار ترامب من برنامج "المتدرب".

ويظهر الرسم إلى جانب صورة لترامب وهو يرتدي بدلة رسمية ويجلس أمام مدفأة مزخرفة.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، باع جوليان رسمًا تخطيطيًا بسيطًا لجسر جورج واشنطن رسمه ترامب حوالي عام 2006. وبيع الرسم مقابل حوالي 4500 دولار.

قضية إبستين

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن نفي الرئيس دونالد ترامب القاطع عبر تصريحاته الصحافية وحساباته الشخصيه قد يغقد جهوده لتهدئة الضجة السياسية المتنامية حول قضية إبستين.

و بدأت هذه الضجة قبل أسبوعين عندما أعلنت وزارة العدل أنها لن تُفصح عن أي معلومات إضافية بشأن التحقيق الفيدرالي في قضية إبستين.الذي أقرّ بذنبه في التهم المتعلقة بفتاة قاصر عام 2008، وجّه إليه المدعون الفيدراليون تهمة الاتجار بالجنس عام 2019. ولم تُحال هذه القضية إلى المحاكمة بسبب وفاته في الحجز الفيدرالي ذلك العام، وهي وفاة اعتُبرت انتحارا.

فيما يعتقد العديد من أنصار ترامب أن ملفات التحقيق التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن إبستين تتضمن قائمة عملاء من شأنها أن تتورط أشخاصاً أقوياء آخرين.

تساؤلات الرأي العام

في السابع من يوليو، قالت وزارة العدل إنه " لا توجد قائمة عملاء تدين " فيما يتعلق بقضية إبستين، وأن إصدار المزيد من الوثائق لن يكون "مناسبًا أو مبررًا".

دفع هذا التصريح بعضًا من أشد مؤيدي ترامب ولاءً إلى الانقلاب عليه. حتى رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا) خالف قرار الإدارة بعدم نشر سجلات إضافية.

ورد ترامب على ذلك بهجوم حاد، ووصف "أنصار الماضي" بأنهم "ضعفاء" قبل أن يستسلم للضغوط يوم الخميس بتوجيه المدعية العامة بام بوندي للسعي إلى الإفراج العلني عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى في القضية.

صداقة ترامب مع إبستين

جاء اعتراف ترامب بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، الذي أعاد تسليط الضوء على صداقة ترامب مع إبستين. وركز التقرير على رسالة "مثيرة" تحمل اسم ترامب، وهي واحدة من عشرات الرسائل من العائلة والأصدقاء التي تلقتها غيسلين ماكسويل، مساعدة إبستين، عام 2003 كهدية خاصة بمناسبة عيد ميلاد إبستين الخمسين، وفقًا للصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة التي تحمل توقيع ترامب تتضمن عدة أسطر من النص داخل مخطط امرأة ، ويبدو أنها رسمت بقلم تحديد كبير وتنتهي بـ: "عيد ميلاد سعيد - وأتمنى أن يكون كل يوم سرًا رائعًا آخر".