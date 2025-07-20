اليابانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

بدأ الناخبون اليابانيون اليوم الأحد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إقبال قياسي على التصويت المبكر، حيث يتنافس أكثر من 500 مرشح على 125 مقعداً.

وشهدت الانتخابات الحالية مشاركة أكثر من 21 مليون ناخب في التصويت المبكر، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناخبين المسجلين، وبزيادة لافتة قدرها 5 ملايين شخص عن انتخابات ما قبل ثلاث سنوات، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وفتحت أكثر من 44 ألف مركز اقتراع أبوابها في جميع أنحاء البلاد منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء.

يذكر أن مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني يتكون من 248 مقعدا، ويتم انتخاب نصف أعضائه كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية المجلس التشريعي.