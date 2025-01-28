إطلاق منصة “نورث سيل" الأمنية للعمل في بحر الشمال

أعلنت بلجيكا اليوم أن منصة “نورث سيل - NorthSeal”، الأمنية الجديدة لبحر الشمال باتت جاهزة للعمل.

وقالت الحكومة الفيدرالية البلجيكية في بيان لها إن هذه المبادرة المكونة من ست دول في بحر الشمال بدعم من الناتو دخلت حيز التنفيذ.

وتهدف منصة NorthSeal إلى مراقبة الأنشطة البحرية المشبوهة، وتمكين التبادل السريع للمعلومات وتنسيق الاستجابات.

وأوضح وزير بحر الشمال البلجيكي بول فان تيجيلت أن المنصة تعالج تهديدات مثل التخريب والتجسس والمخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية.

وقال الوزير البلجيكي “ تعد حماية بنيتنا التحتية الحيوية في بحر الشمال أمرا حيويا لإمدادات الطاقة والإنترنت والاتصالات والأمن.. الجلوس ساكنا ليس خيارا”.

وأضاف أنه من خلال هذا الإطلاق، تظهر بلجيكا دورها الرائد وتلتزم ببحر الشمال الآمن للأجيال القادمة داعيا إلى توسيع الاتفاقية لتشمل المزيد من الدول وزيادة الوجود العسكري في بحر الشمال.

يذكر أن المبادرة نشأت في عام 2023 عندما وقعت بلجيكا وهولندا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك اتفاقا أمنيا في قمة بحر الشمال في ميناء أوستنده غرب بلجيكا.

وبالإضافة إلى الدول الست المشاركة، يمكن لحلف شمال الأطلسي الوصول إلى معلومات المنصة.

تم إطلاق منصة “نورث سيل” رسميا بعد مرحلة اختبار أولوية استمرت عدة أشهر.