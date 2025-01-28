دموع سيلينا غوميز تثير الرأي العام .. ترحيل المهاجرين القسري يتسبب في صدمة وسط مشاهير أمريكا

انطلاقة حملة ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفت بالقسرية أثارت موجة من ردود الأفعال الغاضبة وسط المشاهير والنجوم الداعمين للمهاجرين، وهو الأمر الذي قوبل بحزم وغضب من توم هومان المسؤول عن أمن الحدود في الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، مطالباً المشاهير باللجؤ إلى الكونجرس بدلاً من اثارة الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دموع سيلينا غوميز

وكانت تصريحات توم هومان المسؤول عن أمن الحدود في الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب الغاضبة رداً على دموع المغنية والممثلة والمنتجة الأمريكية سيلينا ماري غوميز التي اتهارت أثناء حديثها عن التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعين، عبر فيديو نشرته عبر تطبيق "إنستغرام".حذفته لاحقاً بعد أن اثار العديد من ردود الأفعال الداعمة لها والغاضبة من سلوكها.

ردود حاسمة وغاضبة

فيما كان رد توم هومان المسؤول عن أمن الحدود في الإدارة الأمريكية على دموع غوميز ومطالبتها الإدارة الأمريكية بالاغتذار حاسماً وغاضباً وقال: "لا اعتذارات ،الإدارة لا تعتذر و أي شخص لا يعجبه الأمر يجب أن يتقدم بشكوى إلى الكونجرس".

وقال هومان لفوكس نيوز: "إذا لم يعجبهم الأمر، فاذهبوا إلى الكونجرس وغيروا القانون. سننفذ هذه العملية دون اعتذار".

"سنجعل مجتمعنا أكثر أمانًا... كل هذا من أجل مصلحة هذه الأمة. وسنستمر. بدون اعتذارات. نحن نمضي قدمًا".

مخاوف من فصل العائلات

وكانت النجمة الأمريكية اللامعة سيلينا غوميز البالغة من العمر 32 عاماً، اجهشت بالبكاء في الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق "إنستغرام ردًا على تهديد ترامب بالترحيل الجماعي لجميع المهاجرين غير المسجلين، الأمر الذي أثار مخاوف من فصل العائلات.

ورددت غوميز مقاطع :' "كل أفراد عائلتي يتعرضون للهجوم، والأطفال. لا أفهم. أنا آسفة للغاية، أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء ولكنني لا أستطيع. لا أعرف ماذا أفعل. سأحاول كل شيء، أعدك بذلك".

ونفى هومان استهداف الأطفال وأكد أن الإدارة تعمل على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سجلات إجرامية.

وقال: "لا أعتقد أننا ألقينا القبض على أي عائلات. لقد ألقينا القبض على من يشكلون تهديدات للسلامة العامة وتهديدات للأمن القومي ".