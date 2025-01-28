ترامب يناقش مشتريات الهند من المعدات العسكرية الأمريكية مع مودي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أنه "من المهم أن تزيد الهند مشترياتها من المعدات العسكرية الأمريكية"، وفق بيان مقتضب وزعه البيت الأبيض.

وتحدث الرئيس الأمريكي أيضا عن "التقدم نحو علاقة تجارية ثنائية عادلة"، فيما حققت الهند فائضا تجاريا مقداره 30 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن الاتصال كان "مثمرا" وأن الزعيمين "ناقشا توسيع التعاون وتعميقه".

كذلك، تحدث ترامب مع مودي بشأن زيارة رئيس الوزراء القومي الهندوسي للبيت الأبيض.

وناقش ترامب ومودي أيضا تعزيز الحوار الأمني الرباعي (كواد)مع أستراليا واليابان. ومن المقرر أن تستضيف الهند زعماء هذا التكتل في وقت لاحق من العام الحالي.

وخلال فترة الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، زاد الزعيمان من تأكيدات الصداقة والمجاملات العلنية.

وقال مودي في وقت سابق على منصة إكس إنه "مسرور بالتحدث مع صديقي العزيز" ترامب.