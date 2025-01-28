الأمم المتحدة تدعو إلى إعادة النظر بقرار الولايات المتحدة وقف المساعدات الخارجية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلق المنظمة حيال قرار وقف المساعدات الخارجية الأمريكية. وفي بيان صدر عن المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أشار إلى أن غوتيريش دعا إلى أهمية مراجعة القرار الأمريكي بما يضمن استثناءات إضافية تسهم في استمرار الأنشطة التنموية والإنسانية الحيوية للمجتمعات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم، التي تعتمد على هذا الدعم في تأمين حياتها وسبل عيشها.

وأبدى الأمين العام تطلعه إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لضمان تقديم المساعدات الإنمائية التي يحتاجها العالم النامي بشدة في مواجهة التحديات المتزايدة.