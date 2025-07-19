203 قتلى و562 جريحاً جراء الأمطار الموسمية في باكستان

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث على صلة بالأمطار في باكستان على مدار الأسابيع القليلة الماضية إلى أكثر من مئتي شخص، مع استمرار السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن 203 أشخاص، بينهم 97 طفلا و37 من النساء، كانوا بين من قضوا. وأصيب ما لا يقل عن 562 شخصا جراء الأمطار التي بدأت في 26 يونيو.

وحدثت أغلب الوفيات في البنجاب، أكبر أقاليم البلاد، جراء انهيار الجدران والأسقف حيث أن المباني القديمة مازالت تتداعى أمام الأمطار.

وقالت الهيئة في أحدث تقاريرها اليوم السبت، إن الأمطار والفيضانات أكثر من 700 منزل تضرر وأسفرت عن وفاة أكثر من 200 رأس ماشية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية أن سقوط مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس سوف تؤدي إلى ارتفاع منسوب الأنهار وإلى سيول .

وتعد باكستان التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 مليون نسمة، واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ، وفقا للأمم المتحدة.

ويذهب المئات سنويا ضحايا للكوارث الناجمة عن الأحوال المناخية في البلاد، كما يفقد آلاف آخرون منازلهم وسبل رزقهم.