قافلة من ألف مهاجر تتجه من المكسيك إلى الولايات المتحدة

غادرت قافلة تضم أكثر من ألف مهاجر جنوب المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع متجهة إلى حدود الولايات المتحدة رغم نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيزات لإبعاد المهاجرين وإلغاء كل طلبات اللجوء.

ويقول البعض منهم إنهم لا يزالون "متفائلين" بأنهم سيتمكنون من دخول الولايات المتحدة.

وقال أنيبال خوسيه أرفيلو، وهو فنزويلي يبلغ 37 عاما "قررنا أن نذهب إلى الحدود وأن يعطونا إجابة. ما زلنا نأمل بأن ندخل الولايات المتحدة".

أما عمر أفيلا، وهو فنزويلي يبلغ 25 عاما، فكان يعيش في تاباتشولا، وهي مدينة تقع على الحدود مع غواتيمالا في ولاية تشياباس المكسيكية. لكنه قرر المغادرة لأنه "لا يوجد عمل".

وهو يأمل في اللحاق بزوجته التي غادرت قبله إلى الولايات المتحدة مع طفليهما. لكنها لم تصل إلى شيكاغو إلا مع ابنهما، بعد أن جرف النهر ابنتهما في الغابة على الحدود بين كولومبيا وبنما.

وكما أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية، بدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين على متن طائرات عسكرية، وقد تفاخر البيت الأبيض بأنه أطلق "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ".