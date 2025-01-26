إيلون ماسك يتسبب في احتجاجات حاشدة ضد "اليمين" في ألمانيا

تسبب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حرج ومظاهرات واحتجاجات حاشدة ضد "اليمين" في ألمانيا بحسب صحيفة فرانس 24 التي كشفت عن تظاهر عشرات الآلاف من الألمان، ضد اليمين المتطرف قبل الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، عقب أعلان إيلون ماسك مجددا تأييده لحزب البديل لألمانيا المناهض للهجرة.

خطاب حماسي لماسك

وقال ماسك، متحدثًا عبر رابط فيديو، لآلاف من أنصار حزب البديل لألمانيا الذين تجمعوا في مدينة هاله بشرق البلاد إن حزبهم هو "أفضل أمل لمستقبل ألمانيا".

هتف أنصار حزب البديل لألمانيا في التجمع بموافقتهم بينما كانت زعيمة الحزب المشاركة أليس فايدل تبتسم.

وفي الوقت نفسه، خرج المتظاهرون ضد حزب البديل لألمانيا في مدن في جميع أنحاء ألمانيا.

وكانت أكبر التجمعات في برلين وكولونيا، حيث قامت الشرطة بمراجعة أرقام المشاركة إلى 35 ألفًا و40 ألفًا على التوالي. وزعم المنظمون في برلين أن 100 ألف شخص حضروا الاحتجاجات في العاصمة.

بحر من النور للديمقراطية

استخدم المتظاهرون هناك هواتفهم المحمولة لتشكيل "بحر من النور للديمقراطية" أمام بوابة براندنبورغ، ولوحوا بأحرف تشكل كلمة "مقاومة".

تبلغ نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا نحو 20% قبل الانتخابات المقررة في ألمانيا في 23 فبراير، وهو رقم قياسي لحزب حطم بالفعل محرمات استمرت لعقود في ألمانيا ما بعد الحرب ضد دعم اليمين المتطرف.

يتقدم تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ بنحو 30%، مع كون زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز المرشح الأوفر حظا لتولي منصب المستشار بعد الانتخابات.

حرية التعبير والمستقبل السياسي

كان ماسك، الذي تحدث عن قمع التعبير من قبل الحكومة الألمانية، قد هاجم في السابق المستشار الألماني أولاف شولتز على برنامج X.

من جانبه، قال شولتز يوم الثلاثاء إنه لا يدعم حرية التعبير عندما يتم استخدامها لوجهات نظر اليمين المتطرف.

وحث ماسك الألمان بالتصويت لصالح الحزب اليميني المتطرف، قائلاً: "أنا متحمس جدًا لحزب البديل من أجل ألمانيا، أعتقد أنه حقًا أفضل أمل لألمانيا في الكفاح من أجل مستقبل عظيم لألمانيا" ، فيما شكرته زعيمة الحزب أليس فايدل، وقالت إن الجمهوريين يجعلون أمريكا عظيمة مرة أخرى، ودعت مؤيديها إلى جعل ألمانيا عظيمة مرة أخرى.

في وقت سابق من هذا الشهر، استضاف ماسك فايدل في مقابلة على برنامج X، مما أثار القلق بشأن التدخل في الانتخابات.

رسائل تحريضية

وفي الوقت نفسه، ورد أن رسائل ماسك التحريضية على برنامج X تخضع للفحص من قبل ضباط مكافحة التطرف الحكوميين في المملكة المتحدة.

أفادت صحيفة The Mirror في وقت سابق من هذا الشهر أن وحدة وزارة الداخلية كثفت مراقبة منشورات أغنى رجل في العالم من أجل تحليل المخاطر التي تشكلها على بريطانيا.

وقال مصدر حكومي للصحيفة: "نحن نراقب عن كثب كيف يمكن أن ينتشر التضليل والكراهية، بما في ذلك عبر الإنترنت".