رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي يقترح نشر قوات في جرينلاند

أعرب رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، روبرت بريجر، عن تأييده لتمركز جنود أوروبيين في جرينلاند.

وقال الجنرال النمساوي في مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية: "سيكون ذلك إشارة قوية ويمكن أن يساهم في الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن جرينلاند، التي يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضمها تحت السيطرة الأمريكية، تعتبر ذات أهمية كبيرة من الناحية الجيوسياسية والأمنية.

وأوضح بريجر: "هناك احتياطيات كبيرة من المواد الخام هناك، كما تمر من خلالها طرق نقل مهمة للتجارة الدولية".

وأضاف: "ومع ذوبان الجليد المتزايد نتيجة للتغير المناخي، فإن ذلك يخلق أيضا بعض الإمكانيات لتوترات مع روسيا وربما الصين".

وفي رأيه، "من المنطقي تماما ليس فقط نشر القوات الأمريكية في جرينلاند كما كان في السابق، ولكن أيضا النظر في نشر جنود من الاتحاد الأوروبي هناك."

وتتمتع جرينلاند بالحكم الذاتي إلى حد كبير، لكنها رسميا جزء من مملكة الدنمارك. وقال ترامب مرارا في الأسابيع الأخيرة إنه يرغب في أن تشتري الولايات المتحدة جرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الضغط الاقتصادي للحصول على السيطرة عليها.

وقال بريجر: "ترامب هو رئيس قوة عظمي هي أيضا عضو في الأمم المتحدة. لذا، أفترض أنه يحترم عدم انتهاك الحدود كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة."

وتابع: "جرينلاند هي أراض دنماركية ما وراء البحار وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لدى الأوروبيين مثل الأمريكيين مصالح في جرينلاند".

واللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي هي أعلى هيئة عسكرية في إطار المجلس الأوروبي. وهو يخدم الغرض من التشاور العسكري والتعاون بين الدول الأعضاء.

وقال بريجر إن نشر جنود الاتحاد الأوروبي في جرينلاند هو في نهاية المطاف "قرار سياسي، حيث يجب أن تؤخذ العديد من المصالح في الاعتبار".

وكان للولايات المتحدة وجود في جرينلاند بموافقة الدنمارك منذ الحرب العالمية الثانية.