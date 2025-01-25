آلاف الأشخاص بدون كهرباء في إيرلندا بسبب العاصفة "إيوين"

اجتاحت العاصفة "إيوين" جزيرة إيرلندا مصحوبة برياح عاتية بلغت سرعتها 183 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو مليون منزل ومزرعة وشركة.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الإيرلندية أن الرياح العاتية ألحقت أضرارا كبيرة بالمباني وأغلقت العديد من الطرق خاصة في منطقة جالواي وسط البلاد.

وأصدرت السلطات تحذيرات باللون الأحمر في عدة مناطق من إيرلندا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا، ما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات ودعت السكان للبقاء في أماكن آمنة.

وتواصل السلطات الإيرلندية جهودها لإصلاح الأضرار التي خلفتها العاصفة والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة وإزالة الحطام من الطرق.