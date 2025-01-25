تدخل البيت الأبيض بأسلوب سينمائي ..ميلانيا الثانية على خطى ترامب الثاني

بينما يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 78 عاماً، ولايته الثانية بضجة، تبدأ ميلانيا الأكثر صرامة وتركيزاً ما يبدو أنه تحول غير عادي كسيده أولى.

خلف هذا المظهر الجليدي، كان هناك تغيير زلزالي في الطريقة التي تنوي بها ميلانيا التعامل مع فترتها الثانية في البيت الأبيض.

كما تقول كيت أندرسن بروير، المؤلفة ومؤرخة السيدة الأولى: "ستكون ميلانيا الثانية بنفس الطريقة التي كان بها ترامب الثاني".

طاقم تصوير

وعلى غير العادة انتقلت السيدة الأمريكية الأولى إلى البيت الأبيض برفقة طاقم تصوير، وهو أمر كان ليكون غير وارد بالنسبة لأي من أسلافها.ومع ذلك، تستعد ميلانيا للكشف عن كل شيء من خلال فيلم وثائقي عن حياتها.

بدأ تصوير المقابلات واللقطات العامة في نوفمبر من العام الماضي خلال المراحل الختامية للحملة، عندما كانت لا تزال في قاعدة ترامب في فلوريدا، مار إيه لاغو. بحسب موقع صحيفة MailOnline

ضجة سينمائية

سيتم إصدار الفيلم في وقت لاحق من هذا العام على "أمازون برايم "، التي كان رئيسها جيف بيزوس من بين عمالقة التكنولوجيا. وقد دفعت خدمة البث المباشر مبلغاً مذهلاً قدره 40 مليون دولار مقابل حقوق الفيلم.

إن الأمر أكثر إثارة للاهتمام لأن الفيلم الوثائقي يأتي في أعقاب فيلم "ميلانيا: مذكرات" الذي صدر في أكتوبر.

قال النقاد إن الكتاب كان "مليئًا بالتعتيمات" ولم يكشف الكثير، لكنه كان من أكثر الكتب مبيعاً في نيويورك تايمز، وأحد أكثر الكتب مبيعاً لهذا العام على أمازون، والذي سيكسبها الكثير من المال.

السيدة الأمريكية الأولى

ميلانيا جعلت دور السيدة الأولى يشبه دور ترامب. هناك مستوى من الترابط بين الأثنين في جعل أمريكا أقوى وهو ما تفعله كسيدة أولى أن تعيد لهذا المنصب ألقه ونجوميته ،إنها تعيد خلق الدور. و ذلك واضحاً في اختياراتها للأزياء، وعملتها المشفرة، وكتابها. إنها أكثر شهرة مما كانت عليه في السابق، لكنها ستفعل ذلك وفقًاً لشروطها".

تحدثت كيت أندرسن بروير، المؤلفة ومؤرخة السيدة الأولى عن مدى اهتمام ميلانيا بـ "تاريخ البيت الأبيض" وكيف أنها "على اتصال وثيق بجمعية البيت الأبيض التاريخية وهي من أشد المعجبين بجاكي كينيدي".

وأضافت: "ليس الأمر وكأنها لا تفهم الدور، لكنني أعتقد أنها اتخذت وجهة نظر مفادها أنها لا تحتاج إلى إسعاد الجميع".