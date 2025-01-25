شقيق ايلون ماسك يلتقي جورجيا ميلوني في إيطاليا

التقى كيمبال، شقيق قطب التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

كما عقد كيمبال ماسك اجتماعا مع وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جيولي، في مكتب رئيسة الوزراء، حسبما ذكر مصدر إيطالي.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، ناقش الرجلان مشروعا محتملا بشأن استخدام التكنولوجيا في المواقع الثقافية.

كذلك، التقى كيمبال ماسك نائب رئيسة الوزراء اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي نشر صورة لـ"اجتماعهما اللطيف" على منصة اكس.

وقال سالفيني إن مناقشتهما ركزت على "الابتكار والترفيه والإمكانات التي لا تنضب للفن والثقافة الإيطالية في العالم".

تتفاوض الحكومة الإيطالية حاليا مع شركة سبايس إكس لإنشاء شبكة اتصالات آمنة، في حين التقت ميلوني بإيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير والمستشار المقرب من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في مناسبات عدة.