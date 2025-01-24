روبيو يدعو إلى عملية انتقالية "شاملة" في سوريا

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى عملية انتقالية "شاملة" في سوريا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي الذي تلعب بلاده دورا رئيسيا في المنطقة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان إن روبيو شدد على "الحاجة إلى انتقال شامل في سوريا مع ضمان أن تمنع الحكومة الجديدة سوريا من أن تصبح مصدرا للإرهاب الدولي".

وأشار البيان الى أن الاتصال جرى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء.

وتعكس تعليقات روبيو الموقف الذي عبرت عنه إدارة جو بايدن السابقة، إذ استخدم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن لغة مماثلة عندما زار المنطقة الشهر الماضي بعد سقوط بشار الأسد في أوائل ديسمبر.

كما ناقش الوزيران "أهمية تحقيق سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان".