ترامب يعفو عن 23 شخصا حوكموا لمشاركتهم في تظاهرات مناهضة للإجهاض

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا قضى بالعفو عن 23 شخصا شاركوا في تظاهرات مناهضة للاجهاض، وقال البيت الأبيض إنهم حوكموا في ظل إدارة سلفه الديموقراطي جو بايدن.

وصرح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي عشية تظاهرة كبرى ضد الإجهاض في واشنطن: "لم يكن ينبغي محاكمتهم. عدد كبير منهم من كبار السن.

إنه شرف كبير لي أن اوقع هذا" القرار.يأتي هذا الإعلان عشية تظاهرة كبرى مناهضة للإجهاض في واشنطن تحمل اسم "مسيرة من أجل الحياة".

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الملياردير البالغ من العمر 78 عاما سيشارك فيها عبر الفيديو، في حين من المتوقع أن يكون نائب الرئيس جيه دي فانس موجودا. وخلال حملته الانتخابية ظل ترامب متعمدا الغموض بشأن قضية حقوق الإجهاض التي تعد شائكة سياسيا، لكنه يعتز بأنه فوض القرار في هذه المسألة إلى الولايات.