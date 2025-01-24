ترامب يطلب خفضاً "فورياً" لمعدلات الفائدة

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، في كلمة ألقاها عبر الانترنت أمام عدد كبير من قادة الأعمال المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "خفض معدلات الفائدة في شكل فوري"، علما أن الاحتياطي الفدرالي سيجتمع الثلاثاء مع توقع أن يبقي معدلات الفائدة بلا تغيير.

وقال ترامب "مع أسعار النفط التي ستنخفض، أطالب بخفض معدلات الفائدة فورا وبالطريقة نفسها. يجب أن تنخفض في كل أنحاء العالم".وردا على سؤال في وقت لاحق من اليوم في المكتب البيضوي، قال الرئيس الأميركي "عندما تنخفض أسعار النفط، ستنخفض الأسعار.

وبالتالي لن يكون لدينا تضخم، وبذلك ستنخفض معدلات الفائدة". وأضاف "عندما تنخفض أسعار النفط، سيكون كل شيء أرخص بالنسبة إلى الأميركيين، وحتى بالنسبة إلى العالم".وردا على سؤال حول ما سيفعله إذا لم يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة، قال ترامب إنه سيصدر "بيانا قويا".

وتوقع أن يستمع المسؤولون إلى آرائه، مضيفا أنه سيفكر في التحدث إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إذا لزم الأمر.

وتابع ترامب "أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة أفضل بكثير مما يعرفونه هم. وأعتقد أنني أعرف بالتأكيد أفضل بكثير من الشخص المسؤول في المقام الأول عن اتخاذ هذا القرار". خلال حملته للانتخابات الرئاسية، استهدف ترامب مرارا رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي كان عيّنه خلال فترة ولايته الأولى، متهما إياه بالعمل لمصلحة الديموقراطيين.والاحتياطي الفدرالي مفوض من الكونغرس التصرف باستقلالية للتعامل مع التضخم والبطالة، من خلال أداة أساسية هي التحكم بمعدلات الفائدة.

لكن ترامب رأى في الثامن من أغسطس أن "الرئيس يفترض على الأقل أن تكون له كلمته" في السياسة النقدية مضيفا "أعتقد أن لدي حدسا أفضل في العديد من الحالات من الذين يديرون الاحتياطي الفدرالي أو رئيسه".