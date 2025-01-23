الكرملين يعلن استعداده لحوار "باحترام متبادل" مع ترامب

أعلن الكرملين اليوم الخميس أنه لا يرى "شيئا جديدا" في التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض عقوبات جديدة على روسيا، مؤكّدا في الوقت نفسه أنه منفتح على الحوار.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على استفسار صحافيين حول تهديدات دونالد ترامب الأربعاء بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل النزاع مع أوكرانيا بسرعة "لا نرى أي شيء جديد".

وأشار بيسكوف إلى أنّه كان واضحا منذ رئاسة ترامب الأولى أنّه "يُحبّ" العقوبات، موضحا أنّ موسكو "تتابع عن كثب" تصريحاته.

وأضاف "نحن مستعدون للحوار، لحوار مبني على التوازن والاحترام المتبادل".

وتتزايد التوقعات بأن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي مكالمة هاتفية بشأن النزاع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

وفي الأشهر الأخيرة، أحرزت القوات الروسية تقدّما على ساحة المعركة، بينما كثّفت موسكو وكييف هجماتها الجوية على مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.

والأربعاء، توجّه ترامب إلى بوتين عبر منشور على منصّة "تروث سوشل"، دعاه فيه إلى التوصل إلى اتفاق "الآن"، مهددا بـ"مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات".

ولطالما رفض الكرملين العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا منذ إرسال قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

وتمكّن الاقتصاد الروسي من مواجهة العقوبات الغربية على نطاق واسع، متحديا بذلك الآمال الغربية في أن تؤدي هذه القيود إلى انهيار اقتصادي.

وأقرّ بيسكوف الخميس بأنّ روسيا تواجه "مشكلات" اقتصادية، "كما هي الحال في كل البلدان"، لكنّه أكد أنّ بلاده لديها الموارد لتلبية "كل المتطلّبات العسكرية".