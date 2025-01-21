الصين تعرب عن أملها بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التجارة في عهد ترامب

أعربت بكين الثلاثاء عن أملها في التعاون مع واشنطن من أجل تسوية المسائل التجارية، غداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توعد بفرض رسوم جمركية مشددة على الصادرات من ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون إن "الصين على استعداد لتعزيز الحوار والتواصل مع الولايات المتحدة ... والتعامل بالصورة المناسبة مع الاختلافات" مضيفا أن بلاده "تأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتشجعا معا النمو ... المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية" بين البلدين.

وإذ أقر غوو بوجود "خلافات واحتكاكات" بين البلدين، شدد على أن "المصالح المشتركة ومجالات التعاون بين البلدين هائلة".

وشهدت العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين اضطرابات في السنوات الأخيرة.

وفرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية مشددة على الصادرات الصينية منددا بممارساتها التجارية التي وصفها بغير النزيهة.

وأبقى خلفه الديموقراطي جو بايدن على الضغوط على الصين وفرض قيودا صارمة حدت بشكل كبير من إمكانية حصولها على الشرائح الإلكترونية المستخدمة في التكنولوجيا المتطورة.

وتوعد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية أكثر شدة على الصين التي سجلت صادراتها العام الماضي مستوى قياسيا.