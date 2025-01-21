زيلينسكي وهرتسوج وشولتس يتحدثون أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

ينطلق المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم الثلاثاء في ظل العديد من الأزمات الجيوسياسية الكبرى .

وبعد أقل من 24 ساعة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المطالبة بدعم بلاده خلال كلمته أمام المنتدى.

كما يتحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أمام المنتدى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.

وبعد ظهر اليوم من المنتظر انتقال معركة الانتخابات العامة الألمانية إلى المنتجع السويسري على جبال الألب حيث سيتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمام المنتدى، ويليه منافسه مرشح تكتل الأحزاب المحافظة لمنصب المستشارية فريدريش ميرتس.

ويشارك في الدورة 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي عدد كبير من قادة العالم ومسؤولي الشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية القوية.

ومن المتوقع أن يدلي الرئيس ترامب بكلمة أمام المنتدى يوم الخميس المقبل.