ردود الفعل في العالم على تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة

قدّم قادة العالم التهاني لدونالد ترامب بعودته إلى البيت الأبيض، معربين عن أملهم في إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الامريكي الجديد.

في ما يأتي بعض ردود الفعل بعد أداء ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية:

- اوكرانيا –

هنأ الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي دونالد ترامب، وقال في رسالة عبر منصة "أكس"، "الرئيس ترامب حاسم على الدوام وسياسة السلام بالقوة التي أعلنها توفّر فرصة لتعزيز الزعامة الأميركية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وهو الأولوية المطلقة".

- حلف شمال الأطلسي –

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقال إن رئاسته "ستعزز بقوة الإنفاق والإنتاج الدفاعيين" في التكتل، مضيفا "معا يمكننا تحقيق السلام عبر القوة، عبر حلف شمال الأطلسي".

- اسرائيل -

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأميركي، وقال في رسالة عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى".

- السلطة الفلسطينية –

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس دونالد ترامب على توليه الرئاسة الأميركية الاثنين مؤكدا استعداده للعمل معه "لتحقيق السلام وفق حل الدولتين" على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأكد عباس "إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام".

- الأردن -

هنأ ملك الأردن عبدالله الثاني الرئيس الاميركي ترامب متمنيا له النجاح مؤكدا الالتزام "بالعمل معك من أجل عالم أكثر ازدهارا وسلاما. "

- الاتحاد الاوروبي –

عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن أمل الاتحاد الأوروبي بـ"تعاون وثيق" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة "التحديات العالمية"، مشيرة الى "القوة المستدامة للشراكة عبر الأطلسي".

وجاء في منشور لفون دير لايين على منصة "إكس"، "أطيب التمنيات للرئيس دونالد ترامب في ولايتكم الثانية بصفتكم الرئيس الـ47 للولايات المتحدة". وأضافت "معا، يمكن لمجتمعاتنا تحقيق قدر أكبر من الازدهار وتعزيز أمنها المشترك".

- الهند –

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "صديقه العزيز" دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، مضيفا في منشور على منصة "أكس" أنه "يتطلع" إلى "العمل بشكل وثيق مرة أخرى" مع ترامب "لبناء مستقبل أفضل للعالم (...) سيعود بالفائدة على بلدينا".

- كندا –

هنأ رئيس حكومة كندا جاستن ترودو الاثنين دونالد ترامب، وقال له "نحن أقوياء أكثر عندما نعمل معا".

وأضاف "كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحا في العالم وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر".

- ألمانيا -

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين عن أمله في استمرار "العلاقات الجيدة عبر الأطلسي" مع الولايات المتحدة، "أقرب حليف" لألمانيا، في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وكتب على منصة أكس "اليوم يتولى الرئيس دونالد ترامب منصبه. تهانينا! الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا وهدف سياستنا هو الحفاظ دائما على علاقات جيدة عبر الأطلسي. إن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا وأكثر من 400 مليون نسمة اتحاد قوي".

- روسيا –

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي، وقال إنه "منفتح على الحوار" بشأن أوكرانيا لتحقيق "سلام دائم" بعد ثلاث سنوات من الهجوم على كييف.

- بريطانيا –

بعث الملك تشارلز الثالث رسالة تهنئة شخصية إلى دونالد ترامب، مشيرا إلى "العلاقة الخاصة والدائمة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

- إيطاليا –

بعثت رئيس الوزراء الإيطالية بـ"اطيب التمنيات" لترامب. وقالت "أنا واثقة من أن الصداقة بين بلدينا والقيم التي تجمعنا ستوحّدنا لتعزيز التعاون بين إيطاليا والولايات المتحدة، لنواجه معا التحديات العالمية ونبني مستقبلا يقوم على الازدهار والأمن لشعبينا".

- المكسيك –

هنأت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم في منشور عبر منصة اكس "ترامب على تنصيبه، لافتة إلى أنه "بصفتنا جيران وشركاء تجاريين، سيبقى الحوار والاحترام والتعاون رمزا لعلاقتنا".

- البرازيل –

أعرب الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين عن أمله في أن تظل الولايات المتحدة "شريكا تاريخيا" للبرازيل تحت إدارة الجمهوري دونالد ترامب، حليف سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وقال لولا "بصفتي رئيسا للبرازيل، آمل أن تكون إدارة (ترامب) مجزية... وأن يستمر الأميركيون في كونهم الشريك التاريخي الذي هم عليه بالنسبة للبرازيل، لأننا من جانبنا، لا نريد أي خلافات، لا مع فنزويلا، ولا مع الأميركيين، ولا مع الصين أو الهند أو روسيا".