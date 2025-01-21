ترامب يعلن أنه سيعفو عن مشاركين في اقتحام مقر الكونغرس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم توقيع مراسيم عفو الإثنين عن أشخاص شاركوا في اقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021، حين حاول مناصرون له منع المصادقة على نتائج انتخابات 2020.

وقال ترامب في تجمّع شارك فيه بعد مراسم تنصيبه "الليلة سأوقع عفوا عن رهائن السادس من يناير لإخراجهم من السجن"، مضيفا "ما ان أغادر سأتوجه إلى المكتب البيضاوي وسأوقع مراسيم عفو عن العديد من الأشخاص".

ووجهت اتهامات إلى نحو 1600 شخص فيما يتعلق بالاعتداء على الكونغرس من قبل أنصار ترامب الذين كانوا يسعون إلى تعطيل المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتعهد ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية بالعفو عن المشاركين في الهجوم، واصفا اياهم ب"الرهائن" و"الوطنيين" و"السجناء السياسيين".

وقد دأب ترامب الذي انتهت ولايته الأولى كرئيس في ظل الهجوم على الكابيتول، على التقليل من حجم الحدث غير المسبوق الذي وقع في السادس من يناير، إلى حد أنه وصفه بأنه "يوم الحب".

وأصيب أكثر من 140 شرطيا خلال ساعات من المواجهات مع مثيري الشغب الذين استخدموا عصي الأعلام ومضارب البيسبول والهوكي وأدوات أخرى إلى جانب أجهزة الصعق الكهربائي وعبوات الرذاذ.

وجاء الهجوم على مبنى الكابيتول بعد خطاب ناري ألقاه الرئيس ترامب آنذاك أمام عشرات الآلاف من أنصاره بالقرب من البيت الأبيض، حيث كرر مزاعمه بأنه فاز في انتخابات عام 2020، قبل أن يشجع الحشد على السير نحو الكونغرس.

ووجه المحقق الخاص جاك سميث إلى ترامب تهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020، لكن القضية لم تصل إلى المحكمة وتم إسقاطها بموجب سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، تم توجيه الاتهام إلى 1583 شخصا فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، بينهم 608 أشخاص متهمين بالاعتداء على رجال الشرطة أو مقاومتهم.