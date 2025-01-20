ستارمر يشيد بـ"الأسس الثابتة" للتحالف بين لندن وواشنطن

قدّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد "أحر التهاني" للرئيس دونالد ترامب بمناسبة عودته إلى البيت الأبيض، مشيدا بـ"الأسس الثابتة" للتحالف "التاريخي" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال زعيم حكومة حزب العمال البريطاني في بيان "سنواصل البناء على الأسس الثابتة لتحالفنا التاريخي، من أجل التصدي معا للتحديات العالمية التي نواجهها والارتقاء بشراكتنا إلى المستوى التالي، مع التركيز على الفرص المشتركة للنمو".

ينتمي ستارمر إلى حزب العمال (يسار وسط) الذي يُعتبر تاريخيا أقرب إلى الحزب الديموقراطي، وقد وصل إلى رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو.

ويحاول حزب العمال التقرب من الجمهوريين وترامب وطي صفحة الانتقادات التي تعرض لها بعض وزرائه - الذين كانوا في المعارضة آنذاك - خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأولى في منصبه.

في الأشهر الأخيرة، أصبح رئيس الحكومة البريطانية أيضا هدفا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حليف ترامب المقرب.

وقال ستارمر "مع المودة القديمة والروابط التاريخية التي تربط الرئيس ترامب بالمملكة المتحدة، أعلم أن هذه الصداقة العميقة ستدوم".

وترغب لندن خصوصا في إعادة إطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وقد ذكر ستارمر هذا الأسبوع في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز وبوليتيكو أنه "أوضح" لترامب رغبته في هذا الصدد.

وعلى غرار حلفائها الأوروبيين، تشعر المملكة المتحدة بقلق أيضا من عواقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض على مستقبل أوكرانيا، في وقت قال الرئيس الأمريكي المنتخب إنه يريد إنهاء الحرب في هذا البلد سريعا.

وأشار ستارمر في بيانه إلى أن لندن وواشنطن دافعتا تاريخيا "معا عن العالم ضد الطغيان".