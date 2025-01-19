ألمانيا.. شولتس يهاجم إيلون ماسك

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس الدعم السياسي الذي يقدمه الملياردير الأمريكي في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك لليمين الشعبوي في أوروبا.

وعلى هامش فعالية انتخابية في مدينة شفالباخ آم تاونوس غربي ألمانيا، قال شولتس اليوم الأحد:" ما يجب أن يقلقنا حقًا هو أن شخصًا يتمتع بنفوذ إعلامي كبير مثل إيلون ماسك، يدعم الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، سواء في بريطانيا أو ألمانيا أو العديد من الدول الأخرى"، وأردف دون أن يسمي أحزابا بعينها أن هذا " أمر يستحق النقد".

يشار إلى أن توصية ماسك بالتصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" ومشاركته في حوار مباشر عبر منصة إكس المملوكة له مع زعيمة الحزب أليس فايدل، أثارت انتقادات في الآونة الأخيرة.

وأفاد شولتس بأنه "لا يتأثر" عندما يعبر ملياردير عن مصالحه الاقتصادية وآرائه السياسية ويتدخل في الشؤون العامة. وأضاف أن "الشيء الجديد هو أن يحدث ذلك من الخارج، ولكنه مشمول أيضا بحرية التعبير" وكان إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس وصاحب منصة إكس، وجه انتقادات إلى المستشار شولتس والرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير عبر المنصة.

وقال شولتس إن " قيام مالكي وسائل الإعلام بحملات شرسة ضد الساسة الاشتراكيين الديمقراطيين، ليس بالشيء الجديد، ولطالما كانوا يتمتعون بحرية القيام بذلك."

وخلال زيارته لمركز البلدية في شفالباخ، تلقى شولتس أسئلة من مواطنين. وتناولت الأسئلة المطروحة قضايا مثل الأمن الداخلي والمعاشات التقاعدية والذكاء الاصطناعي.

وامتنع شولتس عن الرد على السؤال عن احتمال تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب اليسار وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" بعد الانتخابات البرلمانية في 23 من الشهر المقبل، وقال إنه يجب أولاً معرفة الأحزاب التي ستتمكن من دخول البرلمان.

ولفت شولتس إلى أن هناك مبادئ غير قابلة للتفاوض في ألمانيا، مثل التعاون عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" والالتزام حيال الاتحاد الأوروبي والقيم الغربية، والديمقراطية، وتابع:"وفي هذا الصدد، لدي بعض الأسئلة لحزب فاجنكنشت".