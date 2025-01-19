قبل ساعات من تنصيب ترامب .. موظفو البيت الأبيض يفتحون الصندوق الأسود لـ «هفوات» بايدن

قبل ساعات من تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب فتح موظفو البيت الأبيض وكبار رجالات والمقربين من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن الصندوق الأسود لهفواته والأخطاء الكارثية التي وقع فيها في الستة أشهر الأخيرة من ولايته خاصة الأشهر التي استبقت النزال الانتخابي قبل اعلان انسحابه رسمياً من الترشح لولاية ثانية بعد أخطاء كارثية في المناظرة التي جرت بينه وبين المرشح الجمهوري الرئيس المنتخب دونالد ترامب .

سخرية مايك جونسون

وبحسب موقع صحيفة MailOnline كان أول المبادرين بـ"نبش" ماضي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن وفتح الصندوق الأسود لهفواته مايك جونسون.

وقال جونسون، الذي سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس النواب، إن بايدن أخبره بشكل محير في اجتماع عقد في يناير 2024 أنه "لم يفعل" أمراً تنفيذيًا كان قد وقع عليه قبل أشهر.

الأمر، الذي أُعلن عنه في 26 يناير وما زال متاحاً على موقع البيت الأبيض، وضع توقفًا مؤقتًا للموافقات المعلقة على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

قال جونسون لصحيفة "فري برس" إنه سأل بايدن: "سيدي، لماذا أوقفت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا؟ هناك طلب كبير على الغاز الطبيعي المسال من قبل حلفائنا. لماذا تفعل ذلك؟"

فوجئ بايدن وقال إنه لم يفعل، مما ترك جونسون مذهولًا.

تساؤلات حول من كان يدير أمريكا؟

وكشف مايك جونسون عن أخطاء كارثية وتساؤلات حائرة حول من كان يدير الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن وقال:"لم يكن بايدن يعرف حقًا ما الذي وقع عليه وخرجت من ذلك الاجتماع بخوف وكراهية لأنني فكرت،" نحن في ورطة خطيرة - من يدير البلاد؟ "مثل، لا أعرف من وضع الورقة أمامه، لكنه لم يكن يعرف".

وتأتي تعليقات جونسون في أعقاب كشف صحيفة نيويورك تايمز عن أكثر من عشرين حليفًا لبايدن، من مساعدين إلى زملاء مشرعين إلى مانحين، حول كيفية تخطيطهم "لإدارة تدهوره".

كان مساعدو بايدن يعيدون جدولة الاجتماعات لتناسب مزاج الرئيس ويؤجلون مشاركة المعلومات السلبية معه حتى يتمكنوا من معرفة كيفية تحويلها حسب رغبته.

خطط ذكية لأخفاء ضعف الرئيس

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن محاطًا عادةً بالموظفين أثناء سيره إلى الحديقة الجنوبية لأخذ المروحية الرئاسية حتى لا يبدو ضعيفًا أمام الكاميرات .

ولعل الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن بايدن اضطر إلى استخدام جهاز عرض لرسائل البريد الإلكتروني لجمع التبرعات الصغيرة في المنازل الخاصة، بينما أُجبر المانحون على طرح الأسئلة قبل أن يتحدث.

كما جعلوا سلم الرئيس للصعود إلى طائرة الرئاسة أقصر لتجنب تعثر بايدن المحتمل أمام الكاميرات.

وفي الوقت نفسه، كانوا يغضبون علنًا من أي عضو في الصحافة يشير إلى أن بايدن غير متماسك.

السيدة الأولى جيل بايدن كلمة السر

وقيل إن أفضل من مكن الرئيس هم السيدة الأولى جيل بايدن، وابنه هانتر بايدن، والاستراتيجي مايك دونيلون، والمستشار ستيف ريتشيتي، ونائبة رئيس الأركان آني توماسيني، وكبير مساعدي جيل بايدن أنتوني بيرنال.

وقد أدار ستة من المقربين الموثوق بهم جدول بايدن بحيث لا يتمكن أحد من رؤية الكثير من لحظات الرئيس في حياته.

كان بايدن مدركًا تمامًا لهذا التصور، حيث رفض ارتداء حذاء تقويم العظام عندما أصيب بكسر في قدمه قبل أربع سنوات، مما أدى إلى مشيته بشكل دائم.

على الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى العكس، ظل بايدن متحديًا في أيامه الأخيرة.

أخبر الرئيس صحيفة يو إس إيه توداي أنه كان سيفوز بإعادة انتخابه في مباراة إعادة ضد دونالد ترامب.

اعترف بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، بأن عمره كان مشكلة، بل واعترف حتى بأنه غير متأكد من كيفية سير السنوات الأربع بعد فوزه بهذه الولاية الثانية الافتراضية.

قال: "حتى الآن، كل شيء على ما يرام. لكن من يدري ماذا سأكون عندما أبلغ من العمر 86 عامًا؟"

وفي أواخر يوليو، أنهى بايدن على مضض محاولته لإعادة انتخابه وأيد رقمه الثاني لأخذ الديمقراطيين إلى خط النهاية في نوفمبر.

لكن هاريس، التي لم تفز أبدًا في الانتخابات التمهيدية، فشلت في حشد الدعم وخسرت بطريقة تاريخية أمام ترامب - بما في ذلك جميع الولايات السبع المتأرجحة.

وقال بايدن في مقابلة خروجه من السباق الرئاسي عن فترة ولايته الوحيدة إنه لو بقي في السباق لكان من المرجح أن يهزم ترامب مرة أخرى.

وقال بايدن مستشهدا باستطلاعات رأي راجعها: "من المفترض أن أقول ذلك، لكنني أعتقد أن الإجابة هي نعم".