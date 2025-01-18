منافس شولتس يطالب برد فعل أوروبي منسق على سياسات ترامب

طالب مرشح المعارضة الألمانية لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، برد فعل أوروبي منسق تجاه سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ كما يتزعم ميرتس أيضا كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.

وفي ختام اجتماع مغلق لقيادات الأحزاب المحافظة المنتمية إلى عائلة حزب الشعب الأوروبي ، قال ميرتس في برلين اليوم السبت:" طالما كانت الدول الأعضاء الأوروبية متحدة، فستكون محل احترام في العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. أما إذا كانت منقسمة، فلن يأخذنا أحد على محمل الجد."

وتحدث ميرتس عما وصفه بـ "النداء الأخير للتحرك"، مشيرًا إلى أن تنصيب ترامب بعد غد الاثنين "سيعجل جهودنا لتوحيد قوتنا والتحرك بشكل مشترك"، وأضاف أن ترامب يمكن التنبؤ بأفعاله بشكل جيد، وأردف أن ترامب "يفعل ما يقول، ويفكر فيما يقول، وينفذ ما يقول." لكنه أشار إلى أن هذا سيخلق تحديات كبيرة.

وصرح ميرتس بأن ترامب سيؤثر أيضًا على النقاش حول نفقات الدفاع. وقال، موجهًا حديثه إلى زملائه في حزب الشعب الأوروبي:" نحن متفقون جميعًا على ضرورة أن نبذل جهودًا أكبر بكثير بشكل جماعي."

وأوضح أنه قبل الحديث عن المبادرات الأوروبية المشتركة وتمويلها، يجب تبسيط المعايير المتعلقة بالمشتريات العسكرية، كما يجب النظر في أعداد المعدات العسكرية. وأشار إلى أن هناك مساحة كبيرة لتحسين الكفاءة بحيث يمكن الحصول على المزيد مقابل الأموال التي يتم إنفاقها بالفعل.

وأضاف: "المشتريات العسكرية في أوروبا مكلفة للغاية ومعقدة للغاية، وتتنوع بشكل كبير من حيث الأنظمة."

من جانبه، قال رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، إن تجارب السنوات الماضية أظهرت أن "الأوروبيين يتمتعون بالذكاء الكافي للتعامل مع التحديات." وأعرب عن تفاؤله بشأن التعامل مع ترامب، موضحًا: "إنه يعكس لنا صورتنا."