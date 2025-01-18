أهم الأوامر التنفيذية التي يعتزم ترامب تنفيذها في اليوم الأول من رئاسته

مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وعد بتنفيذ سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تغيير مسار السياسات الأمريكية من اليوم الأول لتوليه المنصب.

وفيما يلي أبرز النقاط التي أعلنها:

برنامج الترحيل الجماعي:

أعلن ترامب أنه سيبدأ أكبر برنامج لترحيل المهاجرين غير النظاميين، مستهدفًا ما وصفه بـ"المجرمين"، وهو ما أثار مخاوف بشأن التحديات القانونية واللوجستية لهذه الخطوة.

إنهاء حق المواطنة بالولادة:

تعهد بإلغاء هذا الحق الدستوري الممنوح لكل من يولد في الولايات المتحدة، ما يفتح الباب أمام معارك قانونية معقدة.

العفو عن متهمي أحداث الكابيتول:

صرّح ترامب بأنه يعتزم منح العفو للمشاركين في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، وهو ما أثار انتقادات واسعة باعتباره تقويضًا لسيادة القانون.

إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا:

ادعى ترامب قدرته على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى علاقاته الجيدة مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي.

فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا:

يخطط لفرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من البلدين، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، رغم تحذيرات الخبراء من التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة.

إلغاء تفويض السيارات الكهربائية:

وعد بإلغاء أهداف إدارة بايدن المتعلقة بتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، معتبرًا أنها غير عملية وتؤثر على سوق الطاقة التقليدي.

زيادة إنتاج النفط:

تبنّى شعار "حفر، حفر، حفر"، مؤكدًا نيته تعزيز إنتاج النفط المحلي لخفض تكاليف الطاقة.

إحياء صناعة السيارات الأمريكية:

ركز ترامب على تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع الإنتاج في قطاع السيارات، مشددًا على أهمية العمالة المحلية في تحقيق هذا الهدف.

أجندة ترامب الطموحة قد تواجه عقبات قانونية وانتقادات سياسية، لكن تأثيرها المحتمل على المشهد الأمريكي لا يمكن إنكاره. يبقى أن نرى كيف ستتحول هذه الوعود إلى واقع ملموس، وما إذا كانت ستلقى دعمًا واسعًا داخل الولايات المتحدة.