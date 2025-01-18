أربعة قتلى في قصف روسي على كييف

أودى هجوم روسي بحياة أربعة أشخاص في كييف على ما أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية صباح اليوم السبت.

وكتب تيمور تكاتشينكو قائد الإدارة العسكرية في كييف عبر تلغرام "للأسف سقط أربعة قتلى في حي شيفشينكيفسكي وثلاثة جرحى"، بعد الإبلاغ عن "هجوم للعدوّ" على المنطقة.

وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أشار في وقت سابق إلى وجود "تهديد بصاروخ باليستي" على كييف.

واندلع حريق في مبنى غير سكني في منطقة شيفشينكيفسكي، بحسب رئيس البلدية.

وتساقط حطام في منطقة غولوسييفسكي من دون التسبّب بحريق بحسب المعلومات الأولية، على ما قال تكاتشينكو.

وصباح الخميس، فيما كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقوم بزيارة في كييف لإبرام شراكة أمنية تمتدّ على مئة عام مع أوكرانيا، سُمع دويّ انفجارات قويّة، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

إلى ذلك، شنّت القوّات الروسية "هجوما على وسط" زابوريجيا في الجنوب، أسفر عن سقوط جريحين، وفق ما أفاد صباح السبت حاكم المنطقة إيفان فيدوروف الذي كشف عن تعرّض مبنى إداري في مجمّع صناعي لأضرار جزئية.

وفي 8 يناير، أودى قصف جوّي روسي بحياة 13 شخصا، وفق سلطات هذه المدينة الكبيرة في الجنوب التي تتعرّض في الأسابيع الأخيرة لهجمات روسية متزايدة.