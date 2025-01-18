الولايات المتحدة تشدد الإجراءات على الحدود مع المكسيك قبل تنصيب ترامب

وضع عناصر من شرطة الحدود الأميركية أسلاكا شائكة بين مدينة إل باسو الأميركية (تكساس) وجارتها المكسيكية سيوداد خواريز الجمعة، وفق ما لاحظ صحافي في وكالة فرانس برس. كذلك، أجرى عناصر الجمارك وحماية الحدود تدريبات أمنية قرب الجسر الدولي الذي يربط بين المدينتين، قبل ثلاثة أيام من تنصيب دونالد ترامب الذي يعود إلى البيت الأبيض الاثنين.

وتعطّل مرور السيارات لمدة 40 دقيقة. وقالت ياديرا مارتينيز، وهي من مستخدمي الجسر الدولي، لفرانس برس "هذا ثاني إغلاق أراه خلال أسبوع".

تُعد مدينة سيوداد خواريز إحدى النقاط التي تسمح الولايات المتحدة عبرها للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء باستخدام تطبيق "سي بي بي وان".

وقد ساعدت هذه الآلية التي وعد ترامب بإلغائها، في تقليل عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

وقال ترامب بعد فوزه إنه يريد إعلان حال طوارئ وطنية لتنفيذ خططه الخاصة بالترحيل الجماعي لمهاجرين، وإنه ينوي في هذا الإطار اللجوء إلى القوات المسلحة.

وقالت كريستي نويم التي عينها ترامب لتولي وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن مراقبة الهجرة، الجمعة إن "التهديد الأول لأمننا الداخلي هو الحدود الجنوبية" مع المكسيك.